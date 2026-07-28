WhatsApp amplía las funciones de su versión web con una de las características más esperadas por los usuarios: la posibilidad de realizar y recibir llamadas y videollamadas directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.

La nueva función permitirá hacer llamadas individuales o grupales desde WhatsApp Web, una alternativa pensada para quienes utilizan computadoras compartidas, equipos de trabajo con restricciones para instalar programas o simplemente prefieren usar el navegador.

Además de las llamadas, la plataforma anunció otras novedades enfocadas en mejorar la experiencia de comunicación.

WhatsApp Web ya permite hacer llamadas y videollamadas sin descargar la app. Imagen: Unsplash

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Llamadas desde el navegador

Con esta actualización, WhatsApp Web ofrecerá prácticamente la misma experiencia que la aplicación móvil o de escritorio. Los usuarios podrán acceder a herramientas como compartir pantalla, enviar reacciones durante la llamada y consultar una pestaña exclusiva con el historial de llamadas y contactos favoritos.

La compañía destacó que todas las llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo y no tienen límite de tiempo ni costo.

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Más control y mejor calidad en las videollamadas

Entre las nuevas funciones también se encuentra la transferencia de llamadas, que permitirá mover una llamada grupal de un dispositivo a otro sin interrumpir la conversación. Por ejemplo, será posible iniciar una llamada desde el teléfono y continuarla en la computadora al llegar a casa.

WhatsApp también incorpora una sala de espera para las llamadas grupales. Al crear un enlace de invitación, el organizador podrá activar la opción de requerir aprobación para unirse, de modo que los participantes esperarán hasta que el anfitrión autorice su ingreso.

Otra de las novedades es QuickHD, una mejora que permite que el video se muestre en alta definición desde los primeros segundos de la llamada.

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WhatsApp Web ya permite hacer llamadas y videollamadas sin descargar la app. Imagen: Unsplash

Finalmente, la plataforma añade cancelación de ruido, una herramienta diseñada para reducir los sonidos de fondo y mejorar la claridad de la voz durante las conversaciones, incluso en lugares concurridos. Esta opción podrá activarse o desactivarse desde la configuración de llamadas.

WhatsApp informó que todas estas funciones comenzarán a llegar de manera gradual a los usuarios y estarán disponibles para todos en las próximas semanas.

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