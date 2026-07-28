La desaceleración de la economía mexicana comienza a reflejarse en la calidad de la cartera de crédito al consumo de la banca, advirtió Moody's Ratings, al señalar que el menor crecimiento del país, junto con una expansión acelerada del financiamiento a los hogares, ha elevado los riesgos para el sistema financiero.

En un análisis sobre la calidad de los activos de los bancos en América Latina, la calificadora explicó que, si bien México mantiene un nivel de endeudamiento de los hogares relativamente bajo frente a otros países de la región, el debilitamiento de las condiciones económicas y la moderación en el crecimiento de los salarios y del empleo formal han comenzado a presionar la capacidad de pago de los consumidores.

Como resultado, los castigos de cartera en el crédito al consumo aumentaron casi 100 puntos base durante los últimos tres años, hasta alcanzar 8% en mayo de 2026.

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Además, destacó que la deuda de los hogares pasó de representar 16.2% del Producto Interno Bruto (PIB) hace dos años a 17.4% en 2025, mientras que el crecimiento del crédito ha superado la mejora en la capacidad de pago de los acreditados.

Para Moody's, el entorno económico seguirá representando un desafío para los bancos, ya que el menor crecimiento del país y un mercado laboral más moderado continuarán presionando la calidad de los activos durante los próximos trimestres.

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¿Qué prevé Moody's para América Latina?

En el resto de América Latina, Moody's advirtió un deterioro más marcado en la calidad de los activos bancarios. La calificadora señaló que Brasil enfrenta un incremento en los préstamos morosos por el elevado endeudamiento de los hogares y las altas tasas de interés; en Chile persisten las presiones sobre el crédito de consumo y las pequeñas y medianas empresas; mientras que en Colombia la cartera continúa afectada por el lento crecimiento económico y el alto costo del financiamiento.

En Argentina, la mejora en los indicadores responde principalmente a la recuperación macroeconómica y la desaceleración de la inflación, aunque desde niveles históricamente débiles.

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Fintech puede cambiar el panorama de riesgo en México, dice Moody's

La calificadora también advirtió que la transformación del mercado financiero podría modificar el perfil histórico de riesgo del sistema bancario mexicano.

De acuerdo con el reporte, las fintech y los bancos digitales están impulsando una mayor originación de créditos minoristas, particularmente en segmentos de mayor riesgo, lo que podría cambiar la composición de la cartera del sistema.

En ese contexto, destacó que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) incrementaron su participación en el mercado de préstamos personales hasta 3% en abril de 2026, prácticamente el doble de la registrada dos años antes.

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Pese al deterioro observado en el segmento de consumo, Moody's señaló que la cartera corporativa de la banca mexicana mantiene un desempeño sólido, con niveles estables de préstamos morosos.

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Añadió que las grandes empresas del país continúan beneficiándose de ingresos diversificados y del acceso a los mercados de capitales, factores que han contribuido a preservar la calidad de sus créditos.

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Asimismo, la firma consideró que la exposición de los bancos mexicanos a Pemex no representa un riesgo relevante para el sistema financiero, debido a que la mayor parte de la deuda de la empresa productiva del Estado se encuentra colocada en los mercados internacionales y la exposición bancaria es principalmente indirecta.

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