Los Juegos Centroamericanos y del Caribe vivieron una polémica en sus primeras jornadas luego de que la taekwondoín mexicana Cecilia Lee fuera objeto de comentarios considerados discriminatorios por parte de una página deportiva guatemalteca, que se burló de su apariencia física tras la final del torneo.

Lee, quien se ha consolidado como una de las principales exponentes del taekwondo en la región, quedó en el centro de la controversia después de caer en la disputa por la medalla de oro ante la guatemalteca Alejandra Higueros. Tras el combate, la cuenta Liga Nacional GT celebró la victoria de su representante con una publicación que desató críticas en redes sociales.

En el mensaje, la página insinuó que México había recurrido a una atleta extranjera para reforzar su delegación, haciendo referencia a los rasgos físicos de la competidora mexicana.

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"México llevó a la surcoreana Lee Kim para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de taekwondo femenino, una disciplina donde las asiáticas son potencia, pero ni así pudieron derrotar a nuestra campeona Alejandra Higueros, la actual número uno del ranking mundial", publicó la cuenta en Facebook e Instagram.

Tras la polémica, Cecilia Lee utilizó sus redes sociales para responder de manera indirecta a los comentarios sobre su origen. La taekwondoín compartió un mensaje en el que expresó el orgullo que siente por representar a México en cada competencia, destacando que portar los colores nacionales es uno de los mayores honores de su carrera deportiva.

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"Me da una gran pena y vergüenza este tipo de publicaciones y más por que es la página de una Liga nacional deportiva. Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina. Reducir la identidad de una persona y un país a sus rasgos físicos, apellido o ascendencia refleja desinformación y perpetúa estereotipos que no deberían tener cabida, mucho menos en una página deportiva con esta visibilidad", escribió recibiendo el respaldo del COM.