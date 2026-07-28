La leyenda del futbol francés, Zinedine Zidane, fue nombrado este martes seleccionador de Francia, punto álgido tras una corta pero impresionante carrera en los banquillos donde tendrá la complicada tarea de suceder a su excompañero Didier Deschamps.

Desde la sede de la Federación Francesa de Futbol (FFF), delante de la que se habían agrupado más de cien aficionados, el patrón de la FFF Philippe Diallo hizo oficial lo que era ya un secreto a voces: el nombramiento del excapitán de les Bleus, cuya candidatura al cargo "se ha impuesto".

A sus 54 años, 'Zizou' accede al puesto que lleva años esperando, luego de una carrera gloriosa como jugador Blue, habiendo tocado el techo del fútbol de selecciones con el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000.

Sus resultados en el banquillo del Real Madrid también le avalan, tras la inédita serie consecutiva de Champions cosechada en 2016, 2017 y 2018, en su primera experiencia como entrenador principal (2016-2018).

"En febrero de 2025 me reuní con Zinedine Zidane" para proponerle el puesto, anunció este martes Diallo.

"Significa continuidad, un sueño", declaró Zidane, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación y que arrancó su turno de palabra rindiendo homenaje "a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola" que luchan contra los graves incendios que arrasan el país, especialmente en el departamento Gironda.

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Brizio no dudó en sacarle una roja a Zizou. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Ofertas rechazadas por Zidane

El nativo de Marsella llevaba sin puesto desde su segundo paso por el banquillo del Real Madrid (2019-2021), un periodo en el que ha renunciado a otras ofertas a la espera de que terminase el ciclo de Didier Deschamps.

"El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes pero las he rechazado todas por la selección de Francia", reveló Zidane.

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Recupera ahora el testigo de su excompañero de selección Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin al término del Mundial 2026, en el que Francia quedó 4ª.

Deschamps llevó a Francia a su segundo título mundial en 2018 y se quedó a las puertas de un tercero en 2022, tras perder la final contra Argentina. También alcanzó la final de la Eurocopa 2016, perdida en la prórroga contra Portugal.

A lo largo de la era Deschamps, el nombre de Zidane siempre ha planeado como un posible sucesor en caso de dimisión, cesión o no renovación. En 2018 y sobre todo en 2022, el nombre del exjugador del Real Madrid sonó con fuerza, pero en ambas ocasiones se renovó a Deschamps.

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