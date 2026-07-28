Hacer el mandado en el tianguis o en el mercado de la colonia se ha convertido en una prueba constante para el presupuesto familiar.

Al recorrer los pasillos entre olores a cilantro fresco, fruta de temporada y el pregonar de los comerciantes, una duda recurrente toma por sorpresa a los consumidores: qué frutas y verduras subieron de precio.

De acuerdo con el reciente reporte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación anual en México fue de 3.10% en la primera quincena de julio de 2026.

Aunque los precios de la categoría de frutas y verduras registraron una caída del 1.50% a tasa quincenal, ciertos productos agropecuarios y de consumo cotidiano mantuvieron una marcada racha a la alza en los mercados del país.

Para ayudarte a planificar tus compras y cuidar el gasto en casa, te decimos cuáles son los alimentos que más se han encarecido y qué alternativas puedes aprovechar en tu cocina.

El "top" de las frutas y verduras más caras en julio de 2026

Los datos oficiales destacan que, dentro del grupo de alimentos e insumos de consumo diario, los siguientes productos tuvieron las mayores alzas durante la primera quincena del mes:

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Producto Aumento quincenal Causa principal Naranja 6.02% Fin de temporada de cosecha principal y menor oferta nacional. Papa y otros tubérculos 1.39% Costos de almacenamiento y transporte.

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¿Qué productos bajaron de precio?

No todo son malas noticias para tu bolsillo. La mejor estrategia para optimizar tu presupuesto sin sacrificar nutrición ni sazón en tu cocina es aprovechar las frutas y verduras de temporada que registraron precios más estables o ligeras bajas durante la primera mitad de julio.

Jitomate : encabezó los productos con mayor caída en el país, registrando una baja quincenal del 13.18% por la transición entre ciclos agrícolas en estados productores del noroeste.

: encabezó los productos con mayor caída en el país, registrando una baja quincenal del 13.18% por la transición entre ciclos agrícolas en estados productores del noroeste. Chile serrano : tuvo un descenso de 5.17% en su costo promedio, debido a las lluvias en las zonas de cultivo del centro y norte del país.

: tuvo un descenso de 5.17% en su costo promedio, debido a las lluvias en las zonas de cultivo del centro y norte del país. Tomate verde : registró una disminución del 3.24%, accesible en la mayoría de tianguis, mercados y centrales.

: registró una disminución del 3.24%, accesible en la mayoría de tianguis, mercados y centrales. Aguacate: presentó un descenso de 2.59% tras picos anteriores, gracias a la entrada de nuevas cosechas.

Las frutas y verduras de verano destacan por su alto contenido de agua y antioxidantes, ideales para mantener una dieta balanceada. Foto: Magnific.

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Aprovecha la baja del jitomate y el chile: es el momento ideal para preparar bases de salsas, caldillos y pastas de jitomate caseras para congelar o conservar en frascos. Sustituye sin perder sazón: si el chile serrano o poblano están elevados, opta por chiles secos (como el guajillo) para tus salsas; un poco rinde mucho más y duran meses en la alacena. Reemplaza la naranja: ante el alza de esta fruta, opta por otras de temporada como el plátano o el mango, que presentan una oferta más abundante y accesible. Optimiza el uso de la papa: al comprar tubérculos, aprovéchalos completos; lava bien la piel para cocinar las papas rústicas o horneadas con cáscara, sumando fibra y evitando el desperdicio. Planificación por durabilidad: si compras tubérculos (como la papa, zanahoria o remolacha) y no los utilizarás de inmediato consérvalos en un lugar fresco, oscuro y alejado de la humedad para prolongar su vida útil sin necesidad de refrigeración.

Estar al tanto de qué frutas y verduras subieron de precio cada mes no solo te ayuda a evitar sorpresas al pagar, sino que se convierte en la mejor guía para cocinar con creatividad. elegir ingredientes de temporada, adaptar nuestras recetas a los insumos más accesibles del momento y conservar adecuadamente los alimentos en casa son pasos sencillos que marcan una gran diferencia en la economía familiar.

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