Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa y actual pareja de un líder de la organización criminal “Los Cuinis”, se declaró culpable ante la Justicia estadounidense de violar deliberadamente las sanciones antinarcóticos, al pagar las colegiaturas de su hijo en Florida con dinero derivado del tráfico de drogas.

En un comunicado, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia informó que Amaral se declaró culpable este miércoles de haber violado la Ley Kingpin, que prohíbe transacciones en EU a quienes han sido sancionados por narcotráfico.

El comunicado señala que un hijo de la mexicana, a quien describe como exesposa y actual pareja de Gerardo González Valencia, un líder de "Los Cuinis", estudiaba en IMG Academy, escuela preparatoria con sede en Bradenton, Florida.

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Recordó que Amaral Arévalo fue sancionada en 2015 por el Tesoro estadounidense por colaborar con las actividades de tráfico de drogas de "Los Cuinis", brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, González Valencia fue condenado a cadena perpetua en 2023 en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir cocaína. Por ello, ambos tenían prohibido hacer transacciones u operaciones en el sistema financiero de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, Amaral Arévalo celebró contratos con IMG Academy para que su hijo asistiera a la escuela y dispuso el pago de 504 mil 497.48 dólares (casi 8.8 millones de pesos mexicanos) en concepto de matrícula. Por los delitos imputados, la mexicana enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. La sentencia se dará a conocer el 2 de diciembre.

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En febrero pasado, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro anunció un acuerdo por 1.72 millones de dólares con IMG Academy por haber realizado un contrato con Amaral, una persona designada especialmente (SDN) por sus vínculos con un cártel de drogas con sede en México, que también está sancionado, y por haber recibido y procesado pagos en virtud de dicho contrato.

“Wendy Dalaithy Amaral Arévalo violó deliberadamente las sanciones antinarcóticos de Estados Unidos al canalizar más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas provenientes de las drogas como pagos de matrícula a través de la IMG Academy en Bradenton, Florida, a pesar de tener prohibido realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense”, señaló en el comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

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“Wendy Dalaithy Amaral Arévalo se aprovechó de una escuela y centro de capacitación —un lugar en el que las familias confían para invertir en el futuro de sus hijos— como medio para canalizar millones en ganancias ilícitas del narcotráfico para el CJNG, uno de los cárteles de la droga más violentos y desestabilizadores del hemisferio occidental”, afirmó a su vez el jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance C. Cole.

“Su declaración de culpabilidad pone al descubierto la audacia calculada y el alcance sofisticado de las redes financieras de los cárteles que operan dentro de Estados Unidos. La DEA, junto con nuestros socios de las fuerzas de seguridad, mantiene su compromiso de perseguir a los líderes, financiadores y facilitadores que sostienen estas empresas terroristas”, concluyó.

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