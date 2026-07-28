LA PAZ, BCS. — En un operativo coordinado en el municipio de Mulegé, autoridades retiraron 11 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular. Estos equipos eran presuntamente utilizados para el monitoreo ilegal de los movimientos de las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía municipal se desplegaron en la cabecera municipal, Santa Rosalía, para detectar estos dispositivos que denominan "cámaras parásitas", que en otras comunidades también han sido colocados por grupos delictivos.

Tras su localización, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Retiran cámaras ilegales en Mulegé, BCS; buscan frenar el monitoreo de corporaciones de seguridad. Foto: Especial.

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Desde la Mesa de Seguridad en Baja California Sur, autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para desarticular mecanismos de vigilancia instalados fuera del marco legal y fortalecer las labores de prevención e investigación de delitos.

En esta ocasión los trabajos se enfocaron a la zona norte de BCS; no obstante, meses atrás se han venido desarrollando en los municipios del sur, Los Cabos y La Paz.

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Como parte de los operativos para desarticular grupos delictivos dedicados a la venta de droga, también se realizaron detenciones de seis personas -dos mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 28 años de edad- en Comondú y La Paz, por su presunta participación en delitos contra la salud.

dmrr/cr