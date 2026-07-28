Tamaulipas.- La señora Laura Martínez, abuelita de Dafne Zapata Quintos, abordó al gobernador Américo Villarreal Anaya, en un evento en Ciudad Mante, para exigir justicia por la muerte de su nieta.

El encuentro fue al ingresar el mandatario al segundo evento del día en el estadio Zaragoza, donde entregó la obra de remodelación de dicho inmueble deportivo.

Américo Villarreal se detuvo para atender a la señora, quien le dijo “soy la abuela de Dafne, tengo hambre de justicia, quiero hechos”.

En forma reiterada el gobernador le expresó: “Justicia, justicia, y más justicia”.

La señora Martínez insistió, “¿Cuánto tiempo me da para yo verlos adentro? Porque están en prisión preventiva”.

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“Es la ley y se está haciendo justicia”, respondió el gobernador.

“¿Ellos tienen derechos?”, preguntó la señora.

“Ellos tienen derechos y por eso están en prisión preventiva. Y se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, respondió Villarreal.

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En respuesta, la abuelita de Dafne expresó: “Vamos a darle el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia, porque eso es de lo que tengo hambre”.

Durante el diálogo se escucharon los gritos de manifestantes que acompañaron a la abuelita de Dafne, quienes clamaron “¡Justicia, justicia, justicia!”.