Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, se llevó a cabo audiencia inicial en contra de Estrellita “M” y Jorge Luis “P”, imputados por su probable participación en el delito de Feminicidio, en el caso del fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

El domingo, durante el desarrollo de la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con los que sustenta la solicitud de vinculación a proceso.

A petición de la defensa, indica la Fiscalía, la autoridad judicial concedió la duplicidad del término constitucional para resolver la situación jurídica de las personas imputadas.

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Asimismo, a petición de la Representación Social la Juez de Control determinó imponer a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que permanecerá vigente durante el tiempo que dure el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de julio, fecha en la que la autoridad judicial resolverá lo conducente respecto de la solicitud de vinculación a proceso.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, indica un comunicado oficial, refrenda su compromiso de utilizar los medios jurídicos a su alcance para que los hechos constitutivos de delito no queden impunes.

LL