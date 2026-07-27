La presidenta municipal morenista, en Huimanguillo, Tabasco, Mari Luz Velázquez Jiménez, desató una nueva polémica y la indignación de ciudadanos e internautas luego de que se diera a conocer la despectiva respuesta que le dio a un adulto mayor, quien le reclamaba por las pésimas condiciones en las que se encuentran los caminos rurales debido al paso constante de maquinaria pesada relacionada con las obras del Tren Interoceánico.

Los hechos se registraron el pasado viernes 24 de julio durante una asamblea comunitaria convocada para anunciar la construcción de un tramo carretero. En el momento en que la edil fue increpada por el habitante sobre el deterioro vial, la munícipe respondió de forma tajante: “Usted ya va de salida, señor, hay que cuidar a los jóvenes”.

La frase generó de inmediato la molestia de los asistentes, quienes reprocharon la actitud de la funcionaria. “Sí, pero ¿usted cómo sabe que ya va de salida? No lo ofenda”, le reclamó un asistente, mientras que otra persona enfatizó que “todos tenemos valor, chico y grande”. Incluso, una vecina le reviró directamente recordándole que “usted también va de salida” respecto a su puesto en el servicio público.

Lee también Baja California Sur suma 41 afectaciones y dos muertes por calor; alertan por nueva onda con temperaturas de hasta 45 grados

Tras el intercambio de consignas, Velázquez Jiménez exigió respeto a los presentes y alegó que su objetivo era dialogar sobre las afectaciones a la infraestructura local.

Sin embargo, el video y los testimonios del suceso se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los usuarios recriminaron que la alcaldesa minimizó las demandas de las personas de la tercera edad.

[Publicidad]

Hasta el momento, ni la presidenta municipal ni el Ayuntamiento han emitido una postura oficial al respecto.

Este nuevo escándalo se suma a los antecedentes negativos de la edil en plataformas digitales, donde previamente fue exhibida solicitando a jóvenes universitarios con becas que reaccionaran con un “me gusta” y compartieran contenido oficial del Ayuntamiento en Facebook como una supuesta muestra de “gratitud”.

🔴La presidenta municipal de Huimanguillo, Mariluz Velázquez, generó reacciones tras difundirse un video en el que responde a un adulto mayor con la frase:



“Usted ya va de salida, señor; hay que cuidar a los jóvenes.”



📸🗞️@giltabasco pic.twitter.com/4ZI9WTS5Sv — Azucena Uresti (@azucenau) July 26, 2026

LL