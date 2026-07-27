LA PAZ, BCS.— Baja California Sur acumula 41 afectaciones a la salud y dos defunciones asociadas a las temperaturas extremas en esta temporada de verano, en la que autoridades advirtieron del arranque de una nueva onda de calor en la entidad, con temperaturas que podrán alcanzar los 45 grados.

De acuerdo con el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, de la Secretaría de Salud federal, con corte a la Semana Epidemiológica 28, en el estado se han registrado 37 casos de golpe de calor, dos de deshidratación y dos por quemaduras, para un total de 41 personas afectadas.

El reporte federal señala que las dos defunciones registradas en Baja California Sur fueron consecuencia de golpe de calor. A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó mil 315 casos con algún daño a la salud (deshidratación, golpe de calor y quemaduras) y 52 defunciones relacionadas con la temporada de calor 2026.

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La entidad vecina, Baja California reporta el mayor número de defunciones, siendo 12 y le sigue Sonora, con seis fallecimientos.

En el documento autoridades advirtieron que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que desde el 22 de julio se inició una onda de calor en las zonas centro y sur de Baja California Sur, donde se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados, dentro de un ambiente de caluroso a muy caluroso.

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De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en las últimas 24 horas, comunidades de la entidad registraron temperaturas de hasta 41 grados, como Santiago, en Los Cabos.

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Protección civil emite recomendaciones

La dirección de Protección Civil de La Paz, emitió un exhorto a la población a extremar precauciones por las altas temperaturas, que en días pasados alcanzaron hasta 50 grados en comunidades de este municipio.

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“Se recomienda evitar actividades al aire libre y la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4 de la tarde, mantenerse hidratado durante todo el día, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como permanecer en espacios frescos, ventilados o con sombra”.

Pidió a la ciudadanía vigilar especialmente la atención a menores de edad y adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que desarrollan actividades al aire libre.

Recordó los síntomas de padecimientos relacionados con altas temperaturas: dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, confusión o desmayos, y urgió a buscar atención médica de inmediata ante la presencia de alguno de ellos.

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