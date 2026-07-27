Un médico veterinario, identificado como Everardo N. P. de 35 años de edad, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en Matías Romero Avendaño, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

En la agresión armada resultó con heridas de bala su esposa, quien fue trasladada de emergencia a un hospital para su atención médica. Los reportes preliminares, indican que se encuentra grave de salud.

De acuerdo con el informe de seguridad pública, sujetos armados irrumpieron en su negocio denominado “Comercial Veterinaria” que se encuentra ubicado en la colonia Barrio Nuevo de Matías Romero Avendaño.

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Este fin de semana, además, el Istmo de Tehuantepec vivió una nueva jornada de violencia con ataques armados en diferentes municipios de esta región del estado de Oaxaca.

Alrededor de la medianoche de ayer, en el municipio de Juchitán de Zaragoza se registraron dos ataques armados. Uno de ellos ocurrió en la colonia 5 de Septiembre, donde agredieron a quien fue identificado como Giovanni S. D., quien fue trasladado de urgencia a un hospital, y poco tiempo después perdió la vida.

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El segundo hecho ocurrió en la colonia Gregorio Meléndez, donde una mujer identificada como Rosa Fabiola “N”, de 25 años de edad, fue agredida a balazos. Hasta esta mañana, reportan que continúa hospitalizada y su situación de salud es delicada.

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Mientras que en el municipio de Salina Cruz fue encontrado un cuerpo sin vida, con varios impactos de arma de fuego, en la colonia La Soledad.

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Y esta mañana, se reportó una agresión armada a la base de transportes Ranchu Gubiña en Juchitán. Es la segunda ocasión que disparan contra esta empresa de transporte, presuntamente por sujetos dedicados al cobro de piso.

LL