En 12 años, 34 periodistas de Oaxaca han sido incorporados al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según datos de la Secretaría de Gobierno del gobierno del estado.

Durante el periodo de 2016 a 2022 se registraron 23 incorporaciones de periodistas oaxaqueños al mecanismo, y ocho en el periodo de 2023 a 2026.

El mayor número se registró en el año 2022 con siete casos. Por año, fueron tres en el 2013, dos en el 2016, cinco en el 2017, dos en el 2018, tres en el 2019, uno en el 2020, tres en el 2021, cuatro en el 2023, uno en el 2025 y uno en el 2026.

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De las incorporaciones registradas en el gobierno de Salomón Jara Cruz, un caso tiene relación con la actuación de la Policía Estatal y las siete restantes, corresponden a autoridades municipales, particulares y sindicatos.

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado medidas cautelares para 11 periodistas oaxaqueños. De estas, cuatro medidas cautelares fueron levantadas al acreditarse la superación de las condiciones de riesgo que motivaron su adopción.

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Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca, informó que dos solicitudes de medidas cautelares durante la administración de Salomón Jara, fueron negadas por la CIDH.

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El funcionario estatal aseguró que durante estos tres últimos años se implementó la figura de “Acciones Urgentes” para atención inmediata de riesgos, la creación del Sistema de Monitoreo y Atención de Agresiones a Periodistas, la elaboración e la Ruta de Actuación Inmediata para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales.

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En este periodo, dijo, se han registrado y atendido nueve casos mediante el Sistema de Monitoreo y Atención de Agresiones a Periodistas.

LL