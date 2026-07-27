A pesar de la incertidumbre que genera el inicio de las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial sigue siendo la principal ventaja competitiva del país al mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, afirmó UBS.

En un análisis, la firma explicó que el T-MEC continúa siendo el único marco comercial cuyos bienes que cumplen con las reglas de origen permanecen exentos de los aranceles generales impuestos por Estados Unidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Sección 122, lo que preserva su relevancia económica.

UBS reconoció que la decisión del gobierno estadounidense de no extender el tratado por otros 16 años generó preocupación entre los inversionistas, pero consideró que el anuncio representa el inicio de una renegociación prolongada y no una ruptura de la integración económica de Norteamérica.

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De acuerdo con la institución, el entorno para México es más favorable que a principios de 2025, cuando existía incertidumbre sobre si los productos que cumplían con el T-MEC quedarían exentos de los aranceles impulsados por Washington. Finalmente, esos bienes fueron excluidos de las medidas, lo que permitió mantener vigente la relevancia del acuerdo.

UBS señaló que la revisión del tratado probablemente provocará episodios de volatilidad en los mercados, aunque pidió distinguir entre las tácticas propias de una negociación y un cambio estructural en la integración regional.

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Entre sus principales conclusiones, destacó que el T-MEC permanece operativo y sigue otorgando a México una ventaja competitiva significativa, al ser prácticamente el único esquema comercial reconocido por Estados Unidos para recibir un trato preferencial frente a los aranceles de amplio alcance.

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La firma añadió que uno de los principales objetivos de la revisión debería ser reducir o eliminar los aranceles impuestos bajo la Sección 232 a sectores como el acero, aluminio y automóviles, ya que ello fortalecería los incentivos para la inversión y la competitividad de las cadenas de suministro regionales.

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No obstante, advirtió que las perspectivas de crecimiento de México dependerán cada vez más de atender factores estructurales como la seguridad pública, el Estado de derecho y la corrupción, que de acuerdo con la encuesta de expectativas del sector privado de Banxico continúan siendo los principales obstáculos para la actividad económica.

En materia de inversiones, UBS estimó que el peso mexicano se mantendrá resiliente y que, aunque las noticias relacionadas con el T-MEC seguirán generando volatilidad, la profunda integración de México en las cadenas de suministro de Norteamérica continuará respaldando al mercado accionario en el mediano plazo.

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