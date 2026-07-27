Factores internos y externos provocan que la economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, no logre atraer las inversiones que generen empleos de calidad, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“La debilidad de la inversión, los crecientes costos laborales y la incertidumbre internacional en torno al T-MEC limitan la ampliación del acervo de capital inhibiendo una mayor creación de empleos de calidad y, por ende, impactando en un menor ritmo de crecimiento”, expuso.

Mejorar el bienestar de los hogares sólo podrá alcanzarse con la creación sostenida de empleos de calidad que tengan buenas remuneraciones.

No obstante, las cifras oficiales muestran que es necesario la creación de nuevos puestos de trabajo formales.

La generación de ese tipo de trabajos solamente se logrará con mayores flujos de inversión que propicien el impulso de la actividad productiva.

“Las expectativas de crecimiento siguen siendo cautelosas y es probable que para la segunda mitad del año continúen de esa manera”, indicó el centro.

[Publicidad]

Los especialistas consultados por el Banco de México proyectan que el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 1.1% durante este año.

Aunque el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un incremento mensual de 1.4% en abril, se redujo 0.3% durante mayo, lo que muestra que no hay indicios claros de que habrá una recuperación sostenida, según el CEESP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.