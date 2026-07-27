Culiacán, Sin.- En dos nuevos esculques efectuados en el centro penitenciario de Culiacán, a raíz de la riña que se registró en uno de los módulos, en la que resultó muerto el interno Jorge Alberto “N”, de 41 años, se han asegurado una pistola, un cargados abastecido, catorce cartuchos útiles y 13 celulares, entre otros objetos.

Durante la inspección más reciente, en la que intervinieron custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva, solo se localizaron un celular, dos cargadores para estos equipos móviles, un cable USB y cuatro puntas de fabricación artesanal.

Las autoridades de seguridad pública dieron a conocer que en esta nueva inspección elementos de la Guardia Nacional, el ejército y del Grupo de Operaciones Especiales reforzaron la vigilancia externa del reclusorio como medida preventiva.

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En la anterior inspección, realizara con el mismo personal en diversos módulos del centro penitenciario, se encontró una pistola nueva milímetros, un cargador abastecido, catorce cartuchos útiles, doce celulares, cuatro cargadores para estos móviles, un radio, una computadora laptop con su cargador de batería y nueve puntas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en todas las revisiones que se han efectuado, en las que se han asegurado diversos objetos prohibidos, se han presentado las denuncias respectivas ante el ministerio público para su investigación.

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Según los registros, el pasado miércoles 22 de julio, en este mismo centro penitenciario de registró una riña en la que inicialmente un interno tuvo que ser trasladado a un hospital al presentar heridas graves con instrumento punzocortante, poco después la Secretaria de Seguridad Pública del Estado confirmó su muerte

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La dependencia estatal de seguridad comunicó que al presentarse el conflicto violento entre varios internos, custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva intervinieron, en tanto que el exterior del reclusorio fue resguardado por elementos del ejército y la Guardia Nacional, por lo que se logró controlar el interior.

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Se conoció que el interno que perdió la vida por lesiones con un instrumento punzo cortante, fue identificado como, Jorge Alberto “N”, de 41 años de edad, sin que se diera a conocer las causas por la que se encontraba privado de su libertad.

LL