Culiacán, Sin.- En la comunidad de Agua Nueva, municipio de Ahome se registró un nuevo ataque con un machete, contra un joven de nombre, Víctor Arturo “N”, de 27 años de edad, el cual presentó una herida de doce centímetros en la cabeza, provocada presuntamente por un familiar de una amiga con la que salió a pasear.

Las autoridades de seguridad pública que fueron notificadas del ingresó de una persona del sexo masculino con una grave herida en la cabeza a un hospital de la ciudad de los Mochis, recopilaron evidencias y testimonios de la agresión.

Según los datos que se conocen Víctor Arturo “N”, vecino de la comunidad de El Campito, de la sindicatura de Topolobampo invitó a salir a una amiga, luego de divertirse, al regresarla a su casa, mientras de despedían, llegó presuntamente un familiar de la joven y sacó un machete, con el que lo atacó.

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Pese a que la víctima logró eludir en varios lances del machete, este recibió una fuerte herida en la cabeza, por lo que cayó herido, por lo que vecinos de la joven con la que salió a convivir, le prestaron ayuda y lo trasladaron a un hospital.

La Fiscalía General del Estado fue notificado de un nuevo acto de violencia con un machete, instrumento de trabajo en el campo que esta prohibido portar fuera de los horarios de trabajo y fuera de los campos agrícolas.

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El pasado ocho de junio, se presentó un nuevo ataque con machete que se registró en las playas de las Salinas, en la sindicatura de Higueras de Zaragoza, en el municipio de Ahome, en donde un menor de edad de nombre, José “N”, tuvo que ser auxiliado por pescadores y trasladarlo al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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Según la información el jovencito, cuya edad no fue precisada, se encontraba disfrutando de la playa, cuando llegaron dos jóvenes en una motocicleta portando machetes y lo agredieron en repetidas ocasiones.

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La intervención de pescadores de las Salinas evitó que sus agresores le causaron más lesiones en su cuerpo, por lo que el menor, fue llevado en un vehículo particular a un hospital del Seguro Social de la ciudad de los Mochis, donde fue internado.

LL