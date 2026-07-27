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León, Gto.- Este domingo, una jirafa reticulada (Giraffa reticulata) murió por accidente en el Parque Zoológico de León (Zoo) y se suma a la lista de especies que han perdido la vida en condiciones dolorosas, en la que figuran 24 borregos atacados por perros ferales y una avestruz devorada por leones.
La jirafa se atoró al intentar alcanzar vegetación fuera del perímetro de exhibición.
“El ejemplar quedó atorado en el perímetro y luego cayó al suelo”, informó el Zoo en un comunicado. Describió el suceso con base en la observación realizada en el sitio.
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El especimen presuntamente falleció de inmediato por una broncoaspiración de contenido ruminal, de acuerdo a la principal hipótesis diagnóstica.
Sin embargo, el Zoo aseveró que la causa del deceso deberá ser confirmada mediante el estudio de necropsia y los análisis complementarios correspondientes. Expresó dolor y consternación por el hecho.
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Tras el suceso, la Dirección Técnica Operativa inició la investigación para documentar la secuencia de los hechos y determinar los factores contribuyentes a este lamentable incidente.
LL
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