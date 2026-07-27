Los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un cargamento de una tonelada con 225 kilogramos de marihuana en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, el cual tenía como destino final la ciudad de Tapachula, Chiapas.

La intercepción de la droga se logró durante un operativo sobre la carretera Raudales de Malpaso, derivado de labores de inteligencia, investigación y vigilancia desplegadas en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca del Gabinete de Seguridad de Tabasco.

En el lugar fue detenido en flagrancia el conductor de la unidad, identificado como Luis Ángel "N", quien transportaba el narcótico oculto en diversas bolsas de plástico dentro de la caja de redilas de un camión tipo tortón cubierto con lona.

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Tanto el detenido como el vehículo y la marihuana quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con las autoridades este decomiso forma parte de la estrategia de seguridad, para fortalecer la inteligencia y la coordinación entre las fiscalías federales y estatales, logrando así impactar directamente las rutas de transporte y la capacidad logística de los grupos delictivos que operan en la región.

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