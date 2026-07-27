Toluca, Méx.- Del 16 de julio 2025 al 15 de julio de 2026, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SEEM) ha recibido mil 603 quejas y denuncias por conductas indebidas de elementos policiacos.

Según información difundida en un comunicado de la institución, en el mismo periodo, se han realizado 392 supervisiones, 174 inspecciones y 146 verificaciones; además ha ofrecido 2 mil 450 asesorías telefónicas y mil 915 por WhatsApp.

Lo anterior ha derivado en la emisión de 3 mil 277 recomendaciones y remisión de 2 mil 233 expedientes a la Dirección de Responsabilidades de esta Secretaría, quien verificará que el expediente de investigación contenga los elementos suficientes que acrediten la probable responsabilidad por faltas administrativas, infracciones disciplinarias o incumplimiento a los deberes o a las normas jurídicas aplicables.

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En este sentido, la Secretaría de Seguridad mexiquense recalcó que la denuncia ciudadana es fundamental para conocer posibles irregularidades cometidas por servidores públicos y dar seguimiento a los casos a través de investigaciones, prevenir la repetición de conductas irregulares y fortalecer la rendición de cuentas dentro de la corporación.

Con la política de cero tolerancia a la corrupción, la SSEM mantiene recorridos de supervisión dentro del Operativo “Vacaciones de Verano 2026”, con el propósito de prevenir, identificar y atender posibles actos irregulares o malos manejos por parte de policías estatales durante el despliegue institucional.

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Estas acciones de supervisión se realizan de manera permanente durante todo el año y se refuerzan en periodos vacacionales como: Semana Santa, verano y época decembrina, por lo que la presencia del personal de la UAI en campo permite detectar y reducir posibles anomalías, entre ellas la solicitud de dádivas, extorsiones, abusos de autoridad, maltrato, falta de profesionalismo o incumplimiento de protocolos.

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Asimismo, se realizan acercamientos y entrevistas con la ciudadanía para conocer de primera mano sus experiencias, inquietudes o quejas relacionadas con el desempeño policial.

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Las denuncias pueden realizarse de manera anónima o directa en oficinas de la UIA; vía WhatsApp al 722-235-2285 o vía telefónica al 722-235-2281 extensiones 105, 108 y 158; y a los números 800-890-1950, 722-957-6867; correo electrónico denuncias_uai@ssedomex.gob.mx; o por redes sociales.

La unidad sugiere a la ciudadanía contar con datos como lugar, fecha y hora en la que se registraron los hechos, nombre del responsable, fotos o videos como evidencia (si se tuvieran), detallar el color del uniforme y características del vehículo, ello para facilitar el trámite.

LL