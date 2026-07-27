Miami. Expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA -como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe- denunciaron este lunes la "venganza política" e intimidación en México tras la detención del opositor Ernesto Ruffo, y alertaron del fin definitivo de las elecciones en Nicaragua.

Los exmandatarios manifestaron en dos comunicados publicados simultáneamente su "profunda preocupación" por el deterioro de las garantías democráticas y el Estado de derecho en varios países de la región, incluidos México, Nicaragua o Venezuela.

El grupo de líderes conservadores calificó como un "acto de venganza política" el arresto de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California (noroeste de México) acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

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El Grupo IDEA destacó que Ruffo Apel fue el primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia moderna de México, y atribuyó su detención al "desmantelamiento del Sistema Judicial mexicano".

Para IDEA, utilizar la privación de libertad para castigar la disidencia convierte la causa en una "grave denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho" y envía un mensaje "inadmisible" de persecución desde el propio Estado.

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Sobre Nicaragua, los expresidentes advirtieron de la "gravedad" del anuncio de Daniel Ortega de proscribir definitivamente los procesos electorales, y criticó la falta de reacción oficial por parte de la Organización de los Estados Americanos o de alguno de sus miembros.

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Además, el Grupo IDEA expresó su inquietud ante la lógica geopolítica de Estados Unidos en Venezuela, al permitir que "élites internas y externas asociadas de facto, dirigidas por un único actor y bajo la promesa de la reconstrucción del país" sigan al mando.

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"El pueblo venezolano, que ha demostrado una madurez y resiliencia admirables, que sabe bien en quien confía y le guía, y que se ha conducido pacíficamente desde las elecciones primarias y presidenciales, ahora ve que su legitimidad democrática está siendo postergada", sentenciaron los exmandatarios.

em/apr