Tras su lanzamiento en 2025, el Gobierno de la CDMX confirmó que el programa de licencia permanente está en sus últimos meses, por lo que el registro para obtenerla sólo estará disponible lo que resta del año en curso.

Así lo confirmó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien invitó a la población a aprovechar este beneficio en lo que queda del año, toda vez que para 2027 ya no estará disponible.

“Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente, porque va a quedar vigente durante este año y estamos ya en los últimos meses de la licencia permanente. Entonces, invitamos a tramitar la suya durante este año”, dijo.

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En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario dio a conocer que hasta ahora, se han emitido más de 2 millones de licencias permanentes en la capital del país, pues resaltó que “ha sido un programa sumamente exitoso, en cuanto a su alta aceptación por parte de la ciudadanía”.

Junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, De Botton Falcón recordó que la población puede hacer su trámite hasta el 31 de diciembre de 2026.

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