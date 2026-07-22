La licencia de conducir permanente es uno de esos documentos que sí o sí debemos llevar con nosotros cuando manejamos. Ya sea en formato físico o digital, ambas versiones cuentan con la misma validez ante las autoridades, por lo que tenerla disponible desde el teléfono celular puede sacarnos de más de un apuro.

Hoy en día, prácticamente cualquier trámite puede realizarse desde la palma de la mano. Por ello, en Autopistas te explicamos cómo obtener la licencia de conducir permanente en tu celular de forma sencilla y cuáles son los requisitos para hacerlo.

¿Quiénes pueden obtener la licencia de conducir permanente digital?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), no todas las personas pueden acceder a este trámite. Para poder obtener la licencia de conducir permanente en formato digital es necesario haber contado previamente con una licencia tipo A.

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Esto se debe a que la autoridad ya debe tener registrados y actualizados tus datos biométricos en su base de datos. En caso de no haber tramitado una licencia anteriormente, deberás seguir un procedimiento distinto.

Cómo obtener tu licencia de conducir permanente en el celular

El proceso para llevar la licencia de conducir permanente en tu celular es bastante sencillo y puede realizarse desde un dispositivo Android o iPhone.

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Descarga la aplicación App CDMX desde tu teléfono. Ingresa con tu cuenta Llave CDMX o crea una nueva. Selecciona la opción: “Ya tengo una licencia tipo A y quiero obtenerla permanente”. Registra la información solicitada por el sistema. Realiza el pago correspondiente o genera una línea de captura. El costo del trámite es de 1,500 pesos. Una vez concluido el proceso, podrás visualizar la versión digital de tu licencia.

Para obtener la licencia digital es necesario que el sistema tenga tus datos biométricos actualizados. Foto: Secretaría de Movilidad de la CDMX

Cabe mencionar que, si todavía no cuentas con el documento físico, también puedes solicitar la impresión del plástico posteriormente.

¿La licencia digital tiene la misma validez?

Sí. La licencia de conducir permanente en formato digital tiene la misma validez que la versión física emitida por la SEMOVI, por lo que puede presentarse ante una revisión de tránsito cuando sea necesario.

Por otra parte, quienes nunca hayan tenido una licencia deberán presentar un examen teórico y aprobarlo con una calificación mínima de 8 para poder continuar con el trámite.

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No está de más recordar que la licencia de conducir permanente no solo te permite circular legalmente por la vía pública, también puede utilizarse como una identificación oficial. Por ello, tenerla almacenada en el celular puede resultar útil en cualquier momento.

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