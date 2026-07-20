Cuando una marca automotriz anuncia una alianza fuera de su industria, es común pensar que se trata de una estrategia de marketing. Sin embargo, la colaboración entre Geely y Tecnológico de Monterrey apunta a formar talento especializado para enfrentar los retos de la movilidad del futuro.

La alianza entre Geely y Tecnológico de Monterrey busca acercar a los estudiantes a escenarios de trabajo reales, permitiéndoles participar en proyectos vinculados con movilidad autónoma, investigación aplicada y nuevas tecnologías. El acuerdo se desarrolla a través de BloomDrive Intelligence, una iniciativa de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey enfocada en el desarrollo de soluciones para la movilidad inteligente.

Como parte de este programa, estudiantes e investigadores tendrán acceso a vehículos Geely EX5 EM-i y Monjaro, que serán utilizados para prácticas, simulaciones y proyectos relacionados con el transporte conectado y autónomo.

Lee también El error al cargar gasolina que podría salirte muy caro

Foto: Benito Martínez Gil

¿Qué busca la alianza entre Geely y Tecnológico de Monterrey?

La colaboración tiene 2 objetivos principales:

Fortalecer la investigación aplicada en nuevas tecnologías de movilidad

Contribuir al desarrollo del talento joven en México

La intención es que los futuros ingenieros trabajen en soluciones que puedan implementarse en una industria automotriz cada vez más digitalizada.

[Publicidad]

“En Geely creemos que el futuro de la innovación se construye a partir del talento de los jóvenes. Esta alianza con el Tecnológico de Monterrey, particularmente con la Escuela de Ingeniería y Ciencias, representa un hito para nuestra compañía en México”, señaló Bryan Wu, Director General de Geely Auto México.

De acuerdo con Geely, el proyecto contempla experiencias inmersivas, simulaciones de tráfico, demostraciones con vehículos, contenidos audiovisuales, experiencias digitales en 360 grados y demostraciones físicas para visualizar cómo podrían transformarse las ciudades de México y América Latina hacia 2035.

Y tal vez te preguntes: ¿Por qué el Tecnológico de Monterrey? bueno, la respuesta es muy sencilla si nos regresamos al pasado y vemos en los proyectos que se ha enfocado la institución:

[Publicidad]

MIA: es un vehículo eléctrico y autónomo pensado para mover personas en entornos urbanos y campus universitarios. Funciona como un laboratorio para desarrollar sistemas de conducción autónoma, sensores, inteligencia artificial y movilidad compartida.

es un vehículo eléctrico y autónomo pensado para mover personas en entornos urbanos y campus universitarios. Funciona como un laboratorio para desarrollar sistemas de conducción autónoma, sensores, inteligencia artificial y movilidad compartida. El Fantástico: es un vehículo de investigación enfocado en probar tecnologías más avanzadas de autonomía. Está equipado con sensores, cámaras y sistemas de procesamiento para desarrollar algoritmos de conducción inteligente.

Foto: Benito Martínez Gil

BloomDrive Intelligence y el papel de la movilidad inteligente

BloomDrive Intelligence se ha convertido en una plataforma para conectar a estudiantes, investigadores y empresas con el objetivo de desarrollar soluciones enfocadas en movilidad autónoma e inteligente. La incorporación de Geely representa una de las alianzas más relevantes para esta iniciativa, al sumar recursos, vehículos y conocimiento de la industria automotriz.

Más allá del préstamo de unidades Geely EX5 EM-i y Monjaro, el acuerdo abre la puerta a que estudiantes participen en proyectos con aplicaciones reales, algo que hasta hace algunos años era poco común en el entorno universitario mexicano.

Una apuesta por el talento mexicano

El Tecnológico de Monterrey es considerado una de las instituciones educativas más importantes de América Latina. En ese contexto, la llegada de Geely y Tecnológico de Monterrey hace sentido para que la industria automotriz comienza a involucrarse directamente en la formación de nuevos perfiles profesionales.

[Publicidad]

La relevancia de esta colaboración va más allá del ámbito académico. Iniciativas como esta tienen el potencial de impulsar nuevas oportunidades laborales, fomentar la investigación y preparar a una generación de ingenieros que deberá responder a las necesidades de una sociedad más conectada.

Lee también Qué piden para la corrección de datos en tu tarjeta de circulación

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters