KIA anunció el inicio de la preventa del nuevo KIA EV3 2027, un SUV 100% eléctrico que llegará al mercado nacional con una estrategia de comercialización inédita para la marca, ya que estará disponible de forma exclusiva a través de Mercado Libre.

Con este lanzamiento, la firma coreana fortalece su plan de electrificación en México al incorporar un modelo que busca acercar la movilidad cero emisiones a un mayor número de consumidores, gracias a una combinación de diseño, tecnología, conectividad, autonomía y practicidad para el uso cotidiano.

El KIA EV3 está desarrollado sobre la plataforma Electric Global Modular Platform (e-GMP) de 400V, arquitectura dedicada para vehículos eléctricos que permite optimizar el espacio interior, mejorar la eficiencia energética e integrar sistemas avanzados de seguridad y conectividad.

Foto: KIA

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Estilo moderno

En el apartado estético, el KIA EV3 adopta la filosofía de diseño "Opposites United", con líneas geométricas y superficies limpias que le otorgan una apariencia robusta y futurista.

Al frente destaca la evolución del característico Tiger Face de Kia, acompañado por la iluminación diurna Star Map, mientras que las manijas integradas a la carrocería contribuyen a mejorar la aerodinámica. El pilar C de gran tamaño y el efecto de techo flotante refuerzan su personalidad dentro del segmento de los SUV eléctricos compactos.

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Hasta 605 kilómetros de autonomía

El KIA EV3 2027 llegará a México en dos configuraciones:

EX, equipada con una batería de 54 kWh y una autonomía de hasta 436 kilómetros.

SXL, con batería de 81 kWh y un alcance de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo WLTP, cifra que lo posiciona entre los modelos con mayor autonomía de su categoría.

Entre su equipamiento más destacado sobresalen una pantalla panorámica segmentada de casi 30 pulgadas, sistema de audio Harman Kardon, asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y puerto de carga NACS (North American Charging Standard), compatible con la red de carga de Tesla.

Foto: KIA

Estrena KIA Connect en México

El KIA EV3 también marcará un antes y un después para la marca al convertirse en el primer modelo de Kia en México en incorporar Kia Connect, plataforma que permite acceder a servicios conectados como actualizaciones remotas OTA, Digital Key 2.0 y la nueva aplicación KIA One.

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Su propuesta tecnológica y de diseño ya ha sido reconocida internacionalmente con premios como el iF Design Award 2025, Red Dot Design Award 2025 y el galardón World Car of the Year 2025.

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Incluye cargador doméstico

Como parte de la experiencia de compra, KIA México informó que el EV3 incluirá todo lo necesario para realizar la recarga en casa.

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El paquete contempla la instalación del cargador residencial, con hasta 20 metros de cableado desde el punto de conexión, además de la gestión de los trámites requeridos ante la CFE, facilitando la puesta en marcha del vehículo desde el primer día.

Foto: KIA

Preventa exclusiva en Mercado Libre

La preventa estará disponible del 17 de julio al 13 de agosto de 2026, exclusivamente para la versión SXL de rango extendido, cuyo precio será de $767,700 .

Los interesados deberán contar con una cuenta activa en Mercado Libre, ingresar al sitio de la preventa, registrar sus datos, realizar un depósito de $5,000 y elegir el distribuidor KIA donde concluirán el proceso de compra.

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Las primeras entregas comenzarán a partir del 6 de agosto de 2026, mientras que los precios y el equipamiento definitivo de la versión EX serán anunciados más adelante.

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