El popular grupo de baile conformado por niños y jóvenes de Uganda "Nansana Dance Kids" mostró su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum a través de un video, por su reconocimiento durante la conferencia mañanera.

Días antes de comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el grupo de bailarines demostró su apoyo a la Selección Mexicana mediante algunos videos en TikTok, entonando porras mexicanas y ondeando banderas tricolores.

Luego de que los videos se viralizaran en la plataforma, la titular del Ejecutivo los proyectó durante la conferencia matutina del 10 de junio. "Vamos al espíritu mundialista, unidad por la Selección, mucha buena vibra", expresó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del miércoles 10 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Bailarines de Uganda agradecen a Claudia Sheinbaum

El grupo expresó su agradecimiento a la presidenta por el reconocimiento que se le brindó a su contenido durante la conferencia matutina. "Sabemos que ha pasado tiempo desde que lo hizo, pero acabamos de ver el video", mencionaron.

Asimismo, dijeron estar muy felices con la valoración a su trabajo en redes. "Queremos decirles que nos sentimos muy contentos y valorados", expresaron. Además, compartieron su entusiasmo de conocer a la mandataria en persona.

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"Deseamos poder conocerla personalmente algún día, junto con todo su equipo y el pueblo de México. Esperamos verla pronto, gracias a los mexicanos por compartir nuestros videos... ¡Gracias, excelentísima señora Claudia Sheinbaum, gracias, México!", soltaron.

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@nansanadancekids Muchas gracias, Excelencia. @Claudia Sheinbaum Pardo por valorar nuestro video; realmente deseamos conocerla.@TUDN @AztecaDeportes @Univision @Las Estrellas @Televisa Presenta @Telemundo Deportes @El 5 ♬ original sound - nansanadancekids

¿Quiénes son los Nansana Dance Kids?

Nansana Dance Kids, son un grupo de niños y jóvenes bailarines originarios de Nansana, una pequeña ciudad en la Región Central de Uganda. Desde 2023, se dedican a publicar contenido en redes, utilizando la música para expresarse e invitar a más jóvenes a unirse a este tipo de actividades.

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El conjunto de baile nació a través de la Fundación Nansana Kids y el Nansana Children Centre, como una iniciativa comunitaria para alejar a los niños y adolescentes de entornos desfavorecidos de dinámicas peligrosas, como la delincuencia o las adicciones.

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