El calendario astronómico del mes presenta uno de los espectáculos visuales más llamativos del año. El próximo 17 de julio, al caer la tarde, los observadores en territorio mexicano tienen la oportunidad de presenciar la conjunción planetaria entre la Luna y Venus.

Este fenómeno se manifiesta cuando ambos cuerpos celestes comparten la misma longitud celeste, lo que genera la ilusión óptica de que se encuentran a una distancia mínima en el firmamento, aunque en realidad están separados por millones de kilómetros en el espacio.

¿Te lo perdiste? Así se vio la conjunción de la Luna y Venus. Foto: @CesarCantuQ

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Recomendaciones y horarios para contemplar el fenómeno en México

De acuerdo con las guías de observación publicadas por la plataforma astronómica internacional Star Walk, el momento ideal para apreciar el evento comienza poco después del atardecer, dirigiendo la mirada hacia el horizonte oeste durante el crepúsculo vespertino.

En la Ciudad de México y el resto del país, el fenómeno es visible a simple vista debido a que la Luna se encuentra en una fase creciente muy delgada, lo que resalta el intenso fulgor de Venus a su costado.

Para asegurar una experiencia óptima durante el avistamiento, los especialistas sugieren seguir pautas específicas de preparación (las cuales ayudan a mitigar los factores ambientales urbanos):

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Búsqueda de espacios abiertos: Resulta indispensable acudir a zonas alejadas de edificios altos y puntos con alta contaminación lumínica para asegurar una línea de visión clara hacia el horizonte.

Resulta indispensable acudir a zonas alejadas de edificios altos y puntos con alta contaminación lumínica para asegurar una línea de visión clara hacia el horizonte. Uso de herramientas ópticas opcionales: Si bien el destello de ambos astros destaca naturalmente, el empleo de prismáticos estándar o binoculares comunes permite apreciar los detalles de los cráteres lunares junto al brillo constante del planeta.

Si bien el destello de ambos astros destaca naturalmente, el empleo de prismáticos estándar o binoculares comunes permite apreciar los detalles de los cráteres lunares junto al brillo constante del planeta. Uso de soportes digitales: Para identificar la posición exacta en tiempo real, se facilita el uso de herramientas móviles y mapas estelares interactivos orientados al firmamento.

FOTO: Alyn Wallace

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La guía definitiva para diferenciar un planeta de una estrella

Una de las dudas más frecuentes al mirar el cielo nocturno es cómo distinguir la naturaleza de los puntos brillantes. Según explica un artículo divulgativo del Adler Planetarium de Chicago (institución especializada en la difusión de las ciencias del espacio), la regla fundamental para identificar un planeta radica en la estabilidad de su luz.

Las estrellas se encuentran a distancias tan remotas que su brillo llega atenuado y sufre distorsiones al cruzar la atmósfera terrestre, lo que produce un parpadeo o titileo constante. Por el contrario, los planetas reflejan una luz fija, similar a una bombilla encendida, debido a su relativa cercanía con la Tierra.

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El mismo centro de investigación señala que los planetas visibles del sistema solar (como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) suelen figurar como los objetos más grandes y luminosos del escenario nocturno. A diferencia de las estrellas fijas, que mantienen sus posiciones relativas dentro de las constelaciones tradicionales, los planetas se desplazan de manera paulatina a lo largo de las semanas siguiendo una línea imaginaria en el espacio denominada eclíptica.

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