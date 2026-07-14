El cielo nocturno del territorio mexicano ofrece múltiples espectáculos visuales durante el mes de julio de 2026. Los entusiastas de la observación astronómica tienen la oportunidad de presenciar una serie de lluvias de meteoros que alcanzan su punto de mayor actividad de manera consecutiva.

Aunque eventos menores como las Pegásidas de julio (con su pico máximo el 9 y 10 de julio) y las Gamma Dracónidas (el 28 de julio) abren el calendario de observación, el principal atractivo es el doble fenómeno astronómico que se suscita en el cierre del mes.

La Eta Acuáridas parecen originarse en la constelación de Acuario, desde un punto cerca de la estrella Eta Acuarii, que da nombre a esta lluvia. Foto: Star Walk

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¿Cuándo y dónde ver el doble espectáculo astronómico?

De acuerdo con el calendario especializado de la Sociedad Americana de Meteoros (AMS, por sus siglas en inglés), el mejor evento meteórico del periodo se produce durante las noches del 30 y 31 de julio de 2026.

Esta coincidencia celestial es protagonizada por las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas, las cuales alcanzan su actividad máxima de manera simultánea. La organización científica internacional señala que, aunque la presencia de una Luna brillante puede opacar el destello de los meteoros más débiles, el espectáculo es perceptible a simple vista bajo condiciones atmosféricas óptimas. "La observación resulta más favorable durante las horas previas al amanecer, cuando el radiante de ambas lluvias se encuentra en su punto más alto en el firmamento", detalla el organismo especializado.

Por su parte, las directrices de divulgación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explican que para optimizar la experiencia es fundamental alejarse de los grandes núcleos urbanos. La agencia espacial estadounidense recomienda realizar adaptaciones visuales previas: los ojos humanos requieren de un tiempo estimado de entre 20 y 30 minutos de oscuridad total para adaptarse por completo y percibir los destellos más sutiles en la bóveda celeste.

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La lluvia de estrellas de las Cuadrántidas que será visible en enero de 2021

Guía de localización y horarios para el avistamiento

Para ubicar con precisión el doble fenómeno en el cielo nocturno mexicano, los observadores deben dirigir su mirada hacia las constelaciones de origen de estos meteoros. La Asociación Astronómica de España (organismo de divulgación especializado en la observación del firmamento) comparte pautas específicas de orientación espacial para facilitar la localización de los radiantes (los puntos imaginarios en la bóveda celeste de donde parecen surgir los destellos):

Localización de las Delta Acuáridas: Se debe mirar en dirección a la constelación de Acuario, que se posiciona en el hemisferio sur celeste. Un punto de referencia sencillo es identificar primero la estrella Fomalhaut (la más brillante de la constelación vecina de Piscis Austrinus), ubicada justo debajo del radiante de la lluvia de meteoros.

Se debe mirar en dirección a la constelación de Acuario, que se posiciona en el hemisferio sur celeste. Un punto de referencia sencillo es identificar primero la estrella Fomalhaut (la más brillante de la constelación vecina de Piscis Austrinus), ubicada justo debajo del radiante de la lluvia de meteoros. Localización de las Alfa Capricórnidas: Su radiante se sitúa en la constelación de Capricornio, un poco más al oeste de Acuario. Es una zona del firmamento conocida por producir "bolas de fuego" (meteoros notablemente brillantes y lentos que cruzan el cielo de manera espectacular).

Su radiante se sitúa en la constelación de Capricornio, un poco más al oeste de Acuario. Es una zona del firmamento conocida por producir "bolas de fuego" (meteoros notablemente brillantes y lentos que cruzan el cielo de manera espectacular). El horario de observación óptimo: Aunque el fenómeno inicia desde que oscurece por completo, la hora exacta de mayor visibilidad en el territorio mexicano ocurre entre las 02:00 y las 04:30 horas (tiempo del centro de México) de la madrugada del viernes 31 de julio de 2026. En este intervalo, la Luna se encuentra más cerca del horizonte, lo que reduce su interferencia luminosa, y las constelaciones mencionadas alcanzan su punto más elevado sobre el firmamento.

Los mejores sitios en México para la observación celeste

Para capturar este doble fenómeno astronómico sin las interferencias de la iluminación urbana, la geografía mexicana cuenta con reservas naturales y áreas protegidas que destacan por la calidad de sus cielos nocturnos. Con base en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) del Gobierno de México, los sitios más destacados para la observación científica y recreativa son los siguientes:

Parque Nacional San Pedro Mártir (Baja California): Alberga el Observatorio Astronómico Nacional y posee cielos excepcionalmente oscuros catalogados en el nivel más óptimo de la escala de Bortle.

Alberga el Observatorio Astronómico Nacional y posee cielos excepcionalmente oscuros catalogados en el nivel más óptimo de la escala de Bortle. Zona del Silencio (Chihuahua, Durango y Coahuila): Una planicie desértica aislada que ofrece un horizonte completamente limpio de contaminación artificial.

Una planicie desértica aislada que ofrece un horizonte completamente limpio de contaminación artificial. Reserva de la Biósfera Sierra Gorda (Querétaro): Zona natural protegida con diversos campamentos ecoturísticos a gran altura.

Zona natural protegida con diversos campamentos ecoturísticos a gran altura. El Pinacate y Gran Desierto de Altar (Sonora): Un entorno de cráteres volcánicos con cielos despejados e inigualables condiciones de baja humedad.

Un entorno de cráteres volcánicos con cielos despejados e inigualables condiciones de baja humedad. Real de Catorce y el Desierto de Wirikuta (San Luis Potosí): Espacio de gran altitud geográfica y aire seco que facilita el uso de lentes ópticos.

Espacio de gran altitud geográfica y aire seco que facilita el uso de lentes ópticos. Zonas cercanas al centro del país: Para los habitantes del Valle de México, el Parque Nacional Izta-Popo, el Parque Nacional El Chico (Hidalgo) y el municipio de Acambay (Estado de México) representan las alternativas más viables gracias a su altitud y cobertura forestal.

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