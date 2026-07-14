Este lunes comenzó la segunda semana de pagos bimestrales para los beneficiarios de las Pensiones Bienestar, otorgadas por el Gobierno de México para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar el acceso a la protección social.

Estos programas sociales tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes, otorgándoles autonomía económica y asegurando una vejez digna y el reconocimiento a su contribución histórica al país.

Durante este mes se llevará a cabo la entrega escalonada de los depósitos correspondientes al bimestre de julio-agosto, a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, de manera directa y sin intermediarios.

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El registro a la Pensión del Bienestar y Mujeres Bienestar será del 16 al 22 de febrero de 2026

¿Quién recibe su depósito este martes 14 de julio?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial correspondiente al bimestre julio-agosto, emitido por el organismo a cargo de la dispersión de recursos de los Programas para el Bienestar, este martes 14 de julio le corresponde recibir su depósito a aquellas personas cuyo primer apellido inicie con la letra "G".

Debido a la cantidad de derechohabientes registrados con esta letra, se asignó un segundo día de pagos, el primer día fue este lunes 13 de julio. Para consultar tu saldo, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu celular, disponible para iOS y Android.

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Para retirar tu dinero puedes acudir a cualquier cajero automático del Banco del Bienestar con tu tarjeta, para evitar el cobro de comisiones. También puedes retirar en ventanilla, presentando identificación oficial, realizar transferencias o pagar directamente en negocios o establecimientos.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cuál es el monto asignado para cada programa?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar de México, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar beneficia a un total de 16 millones 571 mil 522 personas, con una inversión social de 378 mil 817 millones de pesos.

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Según los montos oficiales asignados por la dependencia federal este 2026, los derechohabientes afiliados a estos programas durante este bimestre recibirán en su cuenta bancaria las siguientes cantidades:

Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos (mensual).

Cabe señalar que, no es obligatorio retirar el efectivo, pues los recursos permanecerán seguros en su cuenta hasta que sean retirados o empleados.

Finalmente, la dispersión de recursos se extenderá hasta el miércoles 29 de julio, finalizando con las letras W, X, Y y Z.

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