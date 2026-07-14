En un importante operativo de seguridad, fuerzas policiales lograron capturar al presunto "Tirador de la Atlixcáyotl", un hombre que había venido atacando a tiros a automovilistas en una de las príncipes vías de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

Se trata de un sujeto identificado como Rafael “N.”, el cual fue aprehendido durante un cateo registrado en el residencial Santa Fe del municipio de San Andrés Cholula, ubicado precisamente en la Vía Atlixcáyotl.

Fue durante la madrugada de hoy cuando se efectuó el operativo en el que participaron fuerzas estatales, federales y castrences.

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En los últimos meses, el llamado "Tirador de la Atlixcáyotl" había causado zozobra entre los habitantes de la zona metropolitana de Puebla, pues se le atribuye el ataque al menos a doce vehículos que transitaban por la zona.

Los hechos de violencia habían ocurrido en al menos tres importantes vías de comunicación de la ciudad: Periférico Ecológico, Vía Atlixcáyotl y Camino Real a Cholula.

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Sin embargo, en las últimas semanas se habían concentrado en la Vía Atlixcáyotl, generando psicosis entre los habitantes de la capital poblana.

Los ataques y la reacción de las autoridades generó críticas a la actuación oficial.

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“Un tema que a todos los que habitamos en la ciudad de Puebla nos preocupa, es un hecho que no puede quedar aislado, no basta con abrir una carpeta de investigación, no es suficiente para que pueda resolverse”, había advertido el investigador universitario, Valente Tallabs González.

Para el profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la omisión comunicativa y operativa para atender el caso aumentaba el riesgo de que esto pudiera seguir sucediendo.

“La autoridad tiene que demostrar que está protegiendo activamente a la población, porque todos nos sentimos vulnerables a cualquier hora del día”, advirtió.

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