Culiacán, Sin.- Cerca de una plaza comercial, de la colonia Francisco Villa, en la capital del estado, dos hermanos que viajaban en un vehículo Chevrolet Spark oscuro, fueron atacados desde un vehículo en movimiento con rifles automáticos, por lo que uno de ellos falleció durante el atentado.

Las autoridades de seguridad y las fuerzas federales fueron alertadas que sobre el boulevard Emiliano Zapata, los ocupantes de un vehículo particular habían sido atacados a balazos por desconocidos, por lo que implementaron un operativo de búsqueda de los responsables sin ser localizados.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio del ataque, al revisar al conductor de la unidad Spark, de nombre Alán Rafael “N”, de 22 años de edad, no presentaba signos vitales, ya que presentaba varios impactos de bala en su cuerpo.

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Su hermano que viajaba en el asiento del copiloto de nombre, Brandon Uriel “N” de 18 años de edad, recibió los primeros auxilios y una vez que estuvo estabilizado fue trasladado a un hospital de la ciudad para su atención.

Las autoridades judiciales iniciaron las primeras indagaciones sobre este ataque violento contra los dos hermanos, uno de ellos, el que falleció, trabajaba como operador de un servicio de transporte de personal de plataforma.

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