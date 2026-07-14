La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señaló la importancia de no esperar hasta el último momento para vincular la línea de telefonía celular y así no perder la banca digital.

Destacó que cada día se registran más líneas, por lo que descartó un escenario en el que los usuarios se queden sin servicio y sus plataformas bancarias se vean afectadas por la disposición para vincular la línea que tiene como fecha límite diciembre próximo.

Al cierre de la primera semana de julio, la CRT reportó 65 millones 268 mil 433 líneas vinculadas, por lo que faltarían 79 millones, aunque se observará cuántas están en desuso.

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Lo anterior se da en momentos en que el Banco de México (Banxico) hace grandes esfuerzos por reducir el uso de efectivo vía medidas para estandarizar el proceso de pago a través de las apps independientemente de la institución de crédito.

México, al igual que la tendencia mundial y en línea con la estrategia de inclusión financiera a través de la digitalización financiera, ha convertido cada celular en una sucursal bancaria.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que había 105.8 millones de contratos de banca móvil al cierre del año pasado y 11 mil 486 sucursales en el país frente a 144 millones de líneas de telefonía móvil que reporta la CRT, aunque hay muchos chips sin usar.

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De ahí la importancia de la vinculación de la línea para validar la identidad del usuario.

Es decir, registrarla ante la compañía telefónica a nombre del titular ya sea con el INE, la CURP o pasaporte, pues de lo contrario, no tendrá servicio de banca digital.

La Asociación de Bancos de México (ABM) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ya habían advertido que la línea celular es la llave para validar la identidad y mantener activa la banca digital.

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El riesgo de que eso suceda está sobre todo en los usuarios de prepago que aún no han hecho la vinculación según las disposiciones de la CRT, que dio una prórroga hasta diciembre para hacerlo.

Sin embargo, la titular de la CRT, Norma Solano Rodríguez, dijo que la nueva calendarización del proceso de vinculación de líneas fue diseñada para evitar saturaciones y dar tiempo suficiente para que las personas vinculen su línea y recuperen las funciones de voz y datos de manera inmediata.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que el sistema de registro garantiza que los usuarios conserven servicios como la banca electrónica o la autenticación de dos factores vía SMS para plataformas de redes sociales o servicios de mensajería.

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“No queremos que nadie se quede sin servicio; si ahora tienes una sucursal bancaria aquí: abres una cuenta y haces todo, entonces un uso seguro de tu línea beneficia a todos”, afirmó la comisionada presidenta. Destacó la importancia del registro como una de las políticas públicas más relevantes para apuntalar, en telecomunicaciones móviles, la seguridad de las personas y su patrimonio.

Antifraudes

Al vincular la identidad digital con el dispositivo, se mitiga el fraude y flagelos como la suplantación de identidad y se fortalece la confianza en el ecosistema digital, enfatizó.

Junto a esa medida se sumarán otros mecanismos de protección con el fin de prevenir fraudes y extorsiones, como la regulación para ordenar el mercado de mensajes de texto SMS en donde el SPAM y los fraudes afectan a las personas, adelantó la funcionaria.

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Solano indicó que esta directriz —vigente en 166 países— genera en México un redimensionamiento del universo de líneas, una relación estrecha con los operadores y la colaboración de la banca.

Recordó que el registro otorga a la población el derecho a saber si su número está vinculado o si hay otras líneas a su nombre.

De agosto a diciembre de este año, los usuarios de prepago contarán con un calendario escalonado en función de su último dígito.

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Lo señalado coincide con la directriz de Banxico de impulsar la digitalización bancaria para asociar cuentas de los clientes con su número de celular sin una tarjeta o terminal punto de venta.

El objetivo es que los pagos cotidianos puedan ser realizados con el teléfono, es decir, podría fortalecer la seguridad en el uso de líneas en el entorno digital financiero.

A diferencia de la banca que recién tiene la posibilidad de recabar biométricos para validar identidad en algunas cuentas, Solano aseguró que la vinculación de línea no guarda esta información.

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Explicó que las telefónicas sólo guardan nombre y CURP simple, el de caracteres alfanuméricos para asociar la SIM a una persona.

Dijo que las plataformas de las operadoras usan sistemas de validación de identidad y “prueba de vida” similares a los bancarios, y esos archivos se eliminan.

“Una vez que se hace la vinculación, esa identificación y prueba de vida se eliminan, lo que da mucha certeza a las personas”. Aunque es un mandato universal, el énfasis se concentra en el prepago, pues el pospago está registrado.

“Al final, hay miles, cientos de miles o millones de chips en desuso o que te los regalan para que conozcas a otros operadores y que se pueden emplear, la persona puede no hacerlo”, concluyó Solano.

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