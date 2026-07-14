El Museo Archivo de la Fotografía (Guatemala 34, Centro Histórico) dedica tres exposiciones a reflexionar sobre las disidencias sexuales, los ritos y las tradiciones ancestrales, un trabajo que estaba pensado para ser parte de la programación de junio por el mes de la diversidad sexual, pero por las protestas en el Zócalo y la programación mundialista terminó fuera de la agenda del mes y hoy pretende hablar de la diversidad sexual desde una temporalidad más general y permanente.

La primera muestra se titula El susto entra por atrás, y presenta 15 fotografías del artista visual Chito Tenorio (Ciudad de México), las cuales plantean una lectura íntima y a la vez colectiva sobre el miedo, la memoria, las ritualidades y las huellas emocionales que permanecen en los cuerpos y en la vida cotidiana, explica el creador a EL UNIVERSAL.

Añade que el sentido de la exhibición es mostrar la superstición con relación al cuerpo masculino. “El proyecto pasa por diferentes formas, filtros, contemplaciones y exploraciones, finalmente lo que entrega es una breve antología de siete supersticiones en las que construyo una poética de la imagen”, explica.

En imágenes: disidencia, ritos y ancestralidad

Tenorio dice que su proyecto también retoma la construcción del desnudo masculino en la historia del arte, y apunta que ésta es de las pocas exposiciones en las que se permitió mostrar desnudos masculinos en su totalidad.

“Es muy importante porque es de las primeras muestras a nivel Ciudad de México en donde se permiten desnudos masculinos completos. Hasta hace un año eso no era nada posible, entonces igual el comentario no es como nada pretencioso, pero podríamos decir que es de los primeros proyectos en donde está un acercamiento para exponer la genitalidad en un sentido, incluso, más educativo”, afirma.

Acerca de la relación entre cuerpo y supersticiones, tema principal de la muestra de Tenorio, el artista explica que el cuerpo, en su obra, “es el portal entre lo espiritual y lo místico, lo espiritual y lo material, y siempre, de una u otra manera somos expuestos a este tipo de prácticas”.

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En imágenes: disidencia, ritos y ancestralidad

Algunas de las fotografías que destacan en la exhibición dan cuenta de los típicos rituales como son la limpia con un huevo, el clásico bolillo para el susto y la superstición de barrer los pies y su relación con tener la mala suerte en el amor.

Desde la disidencia

La segunda exposición se titula Disidencias Ancestrales y recopila el trabajo de 13 artistas y fotógrafos, quienes exploran la diversidad sexual y de género desde perspectivas arraigadas en la herencia cultural, la espiritualidad y la experiencia comunitaria, explica Chito Tenorio, quien fungió como curador de esta exposición.

Las obras que se incluyen fueron realizadas principalmente por autores originarios de comunidades tzotziles y tzeltales de Chiapas, y dialogan con las herencias mayas vivas. “Estas comunidades indígenas comienzan a tomar la cámara y el arte como una forma de expresión propia, comienzan su propia escuela de fotografía, en este tenor, va evolucionando y comienzan a haber muchas exploraciones”.

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Para Tenorio, la exposición tiene como objetivo reflexionar y poner sobre la mesa que las diversidades sexuales y las diferentes manifestaciones de género ya estaban en el territorio previo a la Conquista española, de ahí el título de Disidencias Ancestrales.

En imágenes: disidencia, ritos y ancestralidad

Esta muestra se conecta con El susto entra por atrás, ya que también plantea que la ritualidad está relacionada, de alguna forma, con la disidencia sexual.

“Si vemos toda la historia del mundo prehispánico, la diversidad sexual formaba parte de la ritualidad, las disidencias comienzan ahora a dar voz de eso desde las mismas raíces, en donde buscan ese rescate ritual, espiritual, y esa función ritual y espiritual de la sexualidad, y en conjunción con su entorno”, dice el curador.

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Para cerrar, Tránsito. Invocación a Coyolxauqui, del artista Roberto Tondopó, es la tercera exposición con la cual se pretende establecer un diálogo a partir de 17 piezas fotográficas que entrecruzan la fotografía contemporánea y las raíces mesoamericanas.

“Creo que vivimos una gloria al mostrar estas exposiciones de forma atemporal, ya no dentro del mes del orgullo, sino llevar la conversación más allá, de reflexionar sobre las ritualidades y su relación con la diversidad sexual”, concluye Tenorio.

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