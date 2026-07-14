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Puebla.— Josué Mendoza Méndez, el guía que encabezó la excursión a las grutas de Chichicazapan, en Cuetzalan, no contaba con ningún registro ni estaba acreditado como guía de turistas ante la Secretaría de Turismo federal ni estatal, por lo que este hecho será un elemento clave en las investigaciones para determinar responsabilidades tras la tragedia ocurrida, informó el titular de la Secretaría de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, en conferencia de prensa.
El funcionario estatal explicó que luego de un cruce de información entre las autoridades turísticas federales y estatales, se confirmó que Mendoza Méndez no aparece en el padrón oficial de guías certificados.
El secretario subrayó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar las responsabilidades legales derivadas de estos hechos, así como de las investigaciones. Además, reiteró que el gobierno del estado brindará todo el apoyo institucional a los familiares.
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