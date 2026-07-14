Un análisis de la firma financiera suiza UBS advirtió este lunes que un episodio fuerte del fenómeno climático El Niño podría provocar presiones inflacionarias, afectar el crecimiento económico y obligar a los bancos centrales latinoamericanos a mantener una política monetaria restrictiva.

Aunque el impacto variará entre los países de la región según su nivel de exposición y capacidad de respuesta, Colombia aparece como el país más vulnerable, mientras que México presentaría mayor resiliencia ante naciones como Brasil y Perú.

El reporte, elaborado por especialistas del área de inversión para mercados emergentes de la institución financiera, explicó que El Niño modifica el patrón de lluvias al desplazar aguas cálidas del océano Pacífico hacia Suramérica, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas y sequías en otras, con efectos sobre la agricultura, la pesca, la generación hidroeléctrica y la infraestructura.

El documento indica que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad de 63% de que el episodio actual alcance una intensidad muy fuerte y que sus efectos se prolonguen hasta finales de 2026 y principios de 2027.

UBS clasificó a los países latinoamericanos con dos variables: su exposición al fenómeno y su resiliencia macroeconómica para absorber sus efectos.

Así, Colombia aparece como la economía más vulnerable por su elevada inflación, posición fiscal débil y el impacto sobre alimentos y electricidad.

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