Ciudad Victoria.— En la administración del mandatario Américo Villarreal Anaya (Morena), la deuda pública de Tamaulipas se ha reducido en mil millones de pesos y se elevaron los ingresos propios, lo que permitió mejorar la solvencia de la entidad y consolidar uno de los mejores perfiles financieros del país.

El saneamiento de las finanzas públicas se logró sin afectar la operación del gobierno y es la primera vez en la historia de ese estado fronterizo del norte del país que “hoy tiene menos deuda de la que recibió”, afirmó el gobernador.

Además, advirtió a los servidores públicos que cualquier falta de ética será castigada con severidad, por ello se han reforzado los mecanismos de transparencia, fiscalización y control del gasto.

En la ceremonia de honores a la Bandera celebrada en el Polyforum de esta ciudad capital del estado, Villarreal Anaya aseguró que su administración es la primera en registrar un nivel de endeudamiento inferior al que recibió al inicio del sexenio, resultado de una po- lítica de disciplina financiera y de fortalecimiento institucional.

“En materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño, tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios, nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal, sin comprometer las operaciones del gobierno”, aseveró el mandatario.

Asimismo, mencionó que el manejo responsable de las finanzas ha permitido disminuir el pasivo estatal y generar confianza entre los organismos especializados que evalúan la estabilidad económica de las entidades federativas.

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“En tres años y medio, la deuda estatal se redujo en casi mil millones de pesos y el balance que hacen las calificadoras sobre nuestra solvencia y expectativas financieras está entre las mejores del país”, afirmó.

Añadió que estos resultados forman parte de un proceso de fortalecimiento interno del gobierno, orientado a mejorar la eficiencia administrativa, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar condiciones financieras que permitan atender las necesidades de la población sin comprometer la estabilidad presupuestal del estado.

“Hemos reforzado también las tareas de rendición de cuentas, la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ahora hay mayor supervisión”, dijo.

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