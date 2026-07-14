Un hombre identificado como Mario Iván, de 29 años, conocido con el alias de El Queso de Puerco, fue detenido por policías capitalinos en la alcaldía de Iztapalapa, con 100 dosis de droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

El sujeto es identificado por las autoridades como presunto integrante de un grupo delictivo H1 A1 —que es una extensión de la Nueva Familia Michoacana— y sería colaborador cercano de sujetos conocidos como El Galleta y El Chaparro, quienes operarían bajo las órdenes de El Alemán y El Champi.

Las autoridades señalaron que dicha organización es investigada por su probable participación en actividades relacionadas con la venta y distribución de drogas y armas, además de extorsión, homicidio y otros delitos de alto impacto tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México.

De acuerdo con la SSC, la detención ocurrió en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y Eje 5 Oriente, en la colonia Central de Abasto. Con información de Juan Carlos Williams

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