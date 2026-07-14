Cuautitlán Izcalli, Méx.— Concluyó la primera etapa del proyecto para potabilizar el agua de la presa Lago de Guadalupe, que consistió en la construcción de la obra de toma, informó el edil de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano.

Indicó que la siguiente contempla fase será la instalación de la infraestructura que conducirá el líquido hacia la planta potabilizadora.

En conferencia de prensa, el alcalde detalló que mediante la toma que fue construida, el agua de la presa “se va a conducir a través de una tubería de concreto y de ahí se va a dirigir hacia la planta potabilizadora que se encuentra en proceso de construcción”.

La siguiente etapa, explicó, será la instalación de la línea de conducción, por lo que iniciarán trabajos sobre avenida Chalma, a la altura de Santa Rosa de Lima. El alcalde hizo un llamado a los automovilistas a tomar las previsiones correspondientes. Quienes circulen desde la autopista México-Querétaro podrán incorporarse por avenida Benito Juárez hacia avenida Jiménez Cantú y Primero de Mayo. En dirección a Periférico, las alternativas serán La Venta, Pirules y Doctor Jiménez Cantú.

Daniel Serrano indicó que el proyecto permitirá incorporar 450 litros de agua por segundo al suministro, volumen equivalente a más de 38 millones de litros diarios y a la producción de 15 pozos.

Precisó que esa cantidad será adicional al agua que actualmente recibe el municipio del Sistema Cutzamala.

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