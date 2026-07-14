En el primer día de suspensión de operaciones de la Línea 3 del Cablebús, que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga para darle mantenimiento, los usuarios padecieron complicaciones debido a que desconocían dónde se ubicaban las paradas de los autobuses RTP que brindan servicio alterno durante el cierre temporal.

EL UNIVERSAL constató que pasajeros de la estación Los Pinos/Constituyentes no estaban enterados de la suspensión del servicio del Cablebús, por lo que algunos usuarios caminaron por calles aledañas en busca de las unidades de apoyo para trasladarse hacia otras estaciones de la línea.

Omar y Carlos, dos amigos que llegaron en bicicleta a la zona, indicaron que al llegar y encontrar la estación cerrada tuvieron que buscar el punto donde salían los RTP, aunque desconocían la ubicación exacta del paradero.

Muchos usuarios debieron caminar varias calles para ubicar las unidades de apoyo para el Cablebús. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Estamos buscando dónde estaba la parada del RTP porque no sabíamos bien dónde era, y tampoco veo grandes letreros”, comentó Omar.

Agregaron que entienden que los trabajos son necesarios para la seguridad y funcionamiento del transporte, aunque consideraron que una mejor señalización ayudaría a los usuarios durante los cierres programados.

Sofía Castillo fue a la estación porque quería ir a la Cineteca Nacional Chapultepec; explicó que después de 10 minutos de preguntar fue a la Avenida Constituyentes, donde encontró el servicio de RTP de apoyo. Señaló que, aunque comprendía que la revisión anual era necesaria, consideró que durante los cierres debería existir más información para quienes no conocen la zona o utilizan el servicio por primera vez.

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Danika, una turista que llegó a la Ciudad de México también tuvo complicaciones al intentar utilizar la Línea 3 del Cablebús e indicó que desconocía que el servicio estaría suspendido.

“Fue un poco complicado porque no sabía dónde estaba el transporte de apoyo, tuve que preguntar para poder continuar mi camino”, indicó.

Desde ayer y hasta el próximo 26 de julio permanecerá cerrada la Línea 3 del Cablebús, que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga, debido a su revisión anual, informó la Secretaría de Movilidad capitalina. Estas dos semanas se ofrecerá servicio gratuito con unidades de la RTP para cubrir este trazo.

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Durante la revisión anual 2026 de la Línea 3, se realizará mantenimiento preventivo en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres; además se realizarán inspecciones con especialistas de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, así como la rehabilitación de siete balancines muestra a lo largo de la línea.

Después, del 27 de julio al 9 de agosto se realizará la revisión anual de la Línea 2, que va de Constitución de 1917-Santa Marta; mientras que del 10 al 23 de agosto se hará la revisión anual de la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec. Con información de Omar Díaz

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