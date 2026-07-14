El laberinto constitucional de la regulación de la IA en México

El Senado de la República inició formalmente la discusión sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) en México. Mientras las comisiones correspondientes preparan el dictamen, avanza en paralelo una iniciativa de mayor alcance: reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expedir una ley general en la materia.

La iniciativa que avanza en el Senado para dar forma a una Ley General de Inteligencia Artificial no es un trámite administrativo ni una respuesta burocrática a una moda tecnológica. Se trata, probablemente, del debate constitucional e intelectual más decisivo de nuestra década: el intento de trazar las fronteras éticas del pensamiento artificial antes de que se vuelva plenamente indescifrable incluso para sus propios creadores.

Un mismo sistema algorítmico, alojado en servidores distribuidos por todo el mundo, puede responder de manera simultánea y consistente a usuarios ubicados en contextos tan distintos como apartados. El flujo de datos que sostiene estos sistemas es, por definición, transfronterizo, dinámico y difícilmente compatible con las divisiones geográficas tradicionales.

El desafío que enfrentan los legisladores es monumental: ¿cómo regular una tecnología que evoluciona a un ritmo muy superior al de la propia imprenta estatal?

El peligro de legislar sobre lo desconocido consiste en caer en dos extremos igualmente destructivos. Por un lado, la complacencia ingenua que entrega la plaza pública a las grandes corporaciones tecnológicas bajo el pretexto de un progreso sin barreras.Por el otro, el pánico regulatorio que, paralizado por fantasías apocalípticas, termina por levantar una fortaleza normativa tan rígida que condena al país al ostracismo tecnológico y a una dependencia exterior crónica. El reto consiste en encontrar un punto de equilibrio entre el dinamismo creativo y la cautela humanista.Uno de los núcleos más relevantes de la propuesta discutida en las comisiones senatoriales es la clasificación sistémica del riesgo. Inspirado en parte en el reglamento europeo, pero adaptado a la realidad socioeconómica local, el proyecto delimita con claridad aquello que debe considerarse intolerable.

Quedan prohibidos los sistemas de categorización biométrica discriminatoria, las técnicas subliminales destinadas a manipular la conducta de colectivos vulnerables y los algoritmos estatales de calificación social, propios de un panóptico digital distópico.En estos campos no debe haber titubeos: un Estado democrático no puede permitir que la eficiencia computacional justifique la erosión sistemática de la dignidad humana ni de la presunción de inocencia.

Sin embargo, es en la gestión de los sistemas de alto riesgo donde la ley se juega su verdadero prestigio y viabilidad. En esta categoría se ubican los algoritmos aplicados al empleo, la evaluación crediticia, la asignación de recursos sanitarios y la justicia penal.

En estos ámbitos, la inteligencia artificial no es un mero instrumento recreativo: puede convertirse en un árbitro invisible que concede o niega oportunidades de vida. Por ello resulta acertado que la iniciativa exija auditorías estrictas, trazabilidad de los datos de entrenamiento y, sobre todo, supervisión humana real. La regla debe ser inequívoca: la última palabra sobre el destino de una persona nunca puede quedar en manos del veredicto automatizado de una caja negra.

No obstante, la propuesta también despierta preocupaciones fundadas entre los sectores vinculados con la investigación y el emprendimiento local.

La experiencia comparada muestra que una burocracia asfixiante puede alejar el talento. Si cada empresa emergente que intenta desarrollar un modelo de lenguaje o una aplicación de diagnóstico médico debe enfrentar un laberinto de certificaciones previas e inaccesibles, el desarrollo tecnológico se trasladará a ecosistemas más permisivos, como Singapur o Silicon Valley.

Para mitigar ese riesgo, la propuesta introduce una herramienta prometedora: los entornos controlados de prueba, o sandboxes regulatorios. Estos espacios permiten a los desarrolladores probar sus tecnologías bajo supervisión de la autoridad, pero sin cargar de inmediato con sanciones por errores de calibración. La fórmula es inteligente: convierte al supervisor en acompañante técnico y no solo en censor. Si se implementa con agilidad y recursos suficientes, puede evitar que la innovación tenga que elegir entre la ilegalidad o el exilio.

Otro debate crucial es la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor frente a los sistemas de IA generativa.Los creadores de contenido —escritores, ilustradores, intérpretes y otros profesionales— observan con legítima preocupación el uso sistemático de sus obras para entrenar motores que luego pueden sustituirlos. La propuesta aborda este dilema al exigir mayor transparencia sobre las fuentes de datos utilizadas y al sancionar con rigor las suplantaciones realistas de identidad, incluidos los deepfakes de carácter denigrante. Con ello, el legislador protege no solo la economía creativa, sino también la verdad como bien público.

El proyecto también introduce una dimensión casi pionera: la protección de los neuroderechos.

En un mundo donde las interfaces cerebro-computadora y los algoritmos predictivos podrían interpretar o modular estados emocionales y cognitivos, proteger la inviolabilidad de la mente humana se vuelve una prioridad esencial. Al reconocer estas fronteras como derechos inalienables, la ley se proyecta hacia las próximas décadas y protege la última trinchera de la libertad individual: la intimidad mental.

A pesar de las virtudes del proyecto, el éxito de la norma no se medirá por la elegancia de su redacción, sino por la capacidad real del Estado para aplicarla.

La creación de una Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial fuerte, independiente y técnicamente competente resulta indispensable. Si nace sin presupuesto suficiente o capturada por intereses partidistas, la ley quedará reducida a una declaración de buenas intenciones, incapaz de seguir el ritmo de los laboratorios mundiales.

En última instancia, el debate que lidera el Senado trasciende lo técnico y lo jurídico: plantea una pregunta filosófica sobre el tipo de sociedad que queremos habitar. La aspiración debe ser una comunidad en la que la técnica potencie las capacidades humanas, no una en la que las reemplace o las someta a una lógica mercantil y deshumanizada. Regular no es cobardía; es lucidez.

El texto propuesto constituye un primer paso: las máquinas deben estar siempre al servicio de la vida, y nunca al revés. Corresponde ahora a los legisladores pulir este instrumento para que sea una brújula de nuestro tiempo, no un lastre para el porvenir.