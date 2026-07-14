La circulación de los trenes en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró afectaciones la mañana de este martes debido a la presencia de una persona en la zona de vías, entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes.

A través de sus canales oficiales, el Metro informó que el avance de los convoyes era lento mientras personal operativo realizaba las maniobras necesarias para retirar a una persona ajena al Sistema, con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.

"La circulación de los trenes en la Línea 3 es lenta, debido a maniobras para retirar de la zona de vías a una persona ajena al Sistema, entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes. Personal del Metro realiza las maniobras correspondientes para normalizar el servicio a la brevedad", señaló el organismo.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de la persona que fue retirada de las vías ni las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Asimismo, reiteró el llamado a los usuarios para respetar las medidas de seguridad al permanecer detrás de la línea amarilla en los andenes y evitar descender a las vías bajo cualquier circunstancia.

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"En breve se normalizará la circulación de los trenes. Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo bajes a vías", recordó el organismo.

LL