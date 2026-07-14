En el segundo trimestre de 2026, los bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup registraron un aumento de beneficios, de acuerdo con sus resultados publicados este martes.

JPMorgan Chase reportó beneficios en el segundo trimestre por 21 mil 200 millones de dólares, 41% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos subieron 28%, hasta 57 mil 300 millones de dólares.

Los resultados fueron especialmente sólidos en la división de mercados de JPMorgan, aprovechando un período de efervescencia para Wall Street.

En el segundo trimestre, el índice Nasdaq avanzó 21.4% como resultado del buen desempeño de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

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Los buenos resultados de JPMorgan también se vieron impulsados por una ganancia de 4 mil 600 millones de dólares en acciones de Visa.

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En tanto, el banco de inversión Goldman Sachs tuvo en el segundo trimestre ganancias de 6 mil 400 millones de dólares, 84% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron 39%, hasta 20 mil 300 millones de dólares.

Goldman Sachs registró avances en la mayoría de los segmentos de su división de banca y mercados globales, con especial fortaleza en renta variable, donde los ingresos se dispararon 72% hasta 7 mil 400 millones de dólares.

La firma también tuvo ingresos "significativamente más altos" en renta fija, "mayores" ingresos netos en hipotecas y "ligeramente más altos" en divisas, según su informe.

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En tanto Citigroup obtuvo un beneficio neto de 5 mil 831 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 45% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto del primer semestre ganó 11 mil 616 millones de dólares, un 49% más interanual, informó este martes la entidad bancaria.

En la comparación con el trimestre anterior, la compañía con sede en Nueva York vio cómo sus ganancias ganaban un 1%.

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Asimismo, Citigroup registró unos ingresos de 24 mil 766 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 14% más que los 21 mil 668 millones obtenidos en el mismo periodo del año anterior y un 1% por encima de los registrados en el primer trimestre de 2026.

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, declaró en un comunicado que "Citi registró sus mejores ingresos trimestrales en una década, logrando un crecimiento de dos dígitos tanto a nivel corporativo como en cuatro de las cinco líneas de negocio".

"A pesar de los desafíos a corto plazo derivados de las inversiones en nuestra cartera de tarjetas de consumo en EU, nuestra resiliente base de clientes siguió impulsando los factores clave subyacentes: crecimiento de los préstamos, mayor nivel de gasto y un comportamiento crediticio mejor de lo previsto".

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