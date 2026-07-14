La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México (Sobse) aumentó el presupuesto y el número de ministraciones para otorgar el programa social ‘Transformando la Capital: servicios públicos cercanos a la gente, 2026’.

La dependencia capitalina anunció, en la Gaceta Oficial de la CDMX, modificaciones a las reglas de operación de dicho programa, por lo que el presupuesto autorizado pasó de 503 millones 700 mil pesos a 802 millones 923 mil 800 pesos.

Asimismo, se precisa que del presupuesto total, los recursos para cubrir los gastos inherentes a la operación del programa pasaron de 57 millones 704 mil 708 pesos a 74 millones 704 mil 708 pesos.

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Las modificaciones a las reglas de operación del programa social también estipulan que las ministraciones o el número de apoyos mensuales a los seis mil 901 facilitadores que participan en estas tareas subirán de seis a 12.

Se precisa que el personal administrativo y los ayudantes generales, categorías F y G, respectivamente, aumentarán su percepción mensual alrededor de mil pesos.

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“Las modificaciones realizadas al apoyo mensual de las ministraciones a las categorías F y G serán aplicables a partir de la séptima ministración”, señala la Gaceta Oficial.

Con el programa social ‘Transformando la Capital: servicios públicos cercanos a la gente, 2026’, se atienden los servicios de bacheo, balizamiento y pintura, construcción y reconstrucción de banquetas, alumbrado público, podas y jardinería de la Ciudad de México que le corresponden a la Sobse.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada el 23 de octubre de 2025, advierte que, entre las problemáticas más sentidas por la población en materia de servicios públicos, competencia de la Secretaría, está la presencia de baches en calles y avenidas, alumbrado público insuficiente, así como parques y jardines descuidados.

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La población que habita o transita en la Ciudad es quien resiente en sus derechos la falta de atención a los servicios urbanos, teniendo como ejemplo de ello el transitar por calles con baches, banquetas en malas condiciones, vialidades mal iluminadas, con maleza que impide la visión; generan problemas de seguridad y riesgo de accidentes a la colectividad.

Esta problemática se acrecienta cuando de factores de género se trata, y esto es así porque, en materia de uso del espacio público, las mujeres resienten de mayor manera la ausencia de servicios públicos adecuados, al ser las mujeres quienes en su mayoría asumen la responsabilidad del cuidado de los integrantes de la familia, también se ven expuestas al uso recurrente de espacios mal acondicionados o sin mantenimiento.

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mahc/LL