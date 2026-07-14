La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 14 de julio se tiene prevista una movilización de la Agrupación No Binaria de la Ciudad de México, a las 11:30 horas, la cual partirá del Hemiciclo a Juárez rumbo a la Dirección General del Registro Civil, con el fin de promover el respeto, la inclusión y la visibilización de las identidades no binarias y otras disidencias, así como para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos humanos y un alto a la violencia institucional y la discriminación en México.

El Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval se manifestará afuera de la Fiscalía General de la República, a las 10 horas, en la colonia Doctores, para exigir una respuesta a la demanda presentada ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas por presunta corrupción sindical, enriquecimiento ilícito, robo de energía eléctrica, explotación ilegal de bienes públicos y operaciones financieras irregulares.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Habitantes de Ecatepec se manifestarán a las 10 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer la Cuarta Cadena Humana por el agua limpia en Ecatepec, para exigir que la Corte emita una resolución que obligue a diversas autoridades, desde instancias federales hasta la administración municipal y el sistema local de agua.

Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se reunirán en la sede de la Secretaría de Cultura, a las 12 horas, para denunciar la falta de pago de viáticos para las prácticas de campo de estudiantes y profesores y del aumento salarial del 30% logrado por los docentes de asignatura.

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