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Reynosa, Tamaulipas. - Tras implementar una orden de cateo, elementos de la Fiscalía General de la República decomisaron 16 contenedores metálicos tipo fracs tanks, 26 mil 180 litros de gasóleo contaminado, logrando la detención de dos personas en Reynosa, Tamaulipas.
La FGR informó que también incautaron 16 auto tanques tipo pipas; dos tractocamiones, siete motobombas, tres vehículos ligeros, 20 cubitanques, mangueras de alta presión.
Por medio de un comunicado, la institución destacó que luego de una denuncia anónima, ciudadanos refirieron que en el kilómetro 19 del libramiento sur II de Reynosa, se encontraban diversos contenedores y tractocamiones probablemente cargados con hidrocarburo ilegal.
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El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó datos de prueba al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa contra Miguel “N”, David “N” y Jorge “N” y otorgó dos meses de investigación complementaria por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad una orden de cateo por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
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La Técnica de Investigación en el inmueble denunciado fue ejecutada por personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), en coordinación con peritos especializados adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la seguridad perimetral de la Guardia Nacional (GN).
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