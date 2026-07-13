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Pénjamo, Gto.- Un comando armado ejecutó a cuatro personas y lesionó a dos más durante una fiesta familiar, en la colonia Miguel Hidalgo, en Pénjamo, Guanajuato.
De acuerdo a reportes preliminares recabados por Seguridad Pública Municipal, varios individuos irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Solidaridad y frente a los asistentes pusieron en fila a un grupo de personas, las colocaron de rodillas y les dispararon.
La masacre ocurrió pasadas las 11:00 de la noche de este domingo 12 de julio, aunque el operativo de policías y agentes de investigación se prolongó durante la madrugada de hoy.
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Cuatro víctimas murieron en el inmueble y dos resultaron con heridas de gravedad.
Los asesinos realizaron al menos cincuenta detonaciones, de acuerdo a los casquillos percutidos regados en el inmueble.
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El Gobierno Municipal de Pénjamo informó que atendió un reporte por detonaciones de arma de fuego, por lo que realizó un operativo de seguridad.
La Fiscalía dio inicio a las indagatorias, pero hasta este momento guarda reserva sobre las circunstancias del ataque armado y de las víctimas.
LL
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