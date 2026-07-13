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Washington. El ejército estadounidense afirmó el lunes que lanzó una nueva andanada de ataques contra Irán, lo que marca la tercera noche consecutiva de bombardeos.
"Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y mermarán su capacidad de atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz", señaló el Mando Central de Estados Unidos en un comunicado publicado en redes sociales, indicando que los bombardeos comenzaron a las 16:45 (20H45 GMT).
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Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que un acuerdo con Irán "aún es posible".
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