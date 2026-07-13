Miami. Las Fuerzas Armadas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos para atacar un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, informó este lunes el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la nueva escalada de la guerra.

El organismo, con sede en Florida, publicó un vídeo del ataque en sus redes sociales junto con un comunicado en el que expuso que las fuerzas del Centcom "atacaron con éxito" el domingo dicha instalación en un puerto iraní con "múltiples drones de superficie para ataques unidireccionales".

"Tres embarcaciones de superficie no tripuladas Corsair impactaron el puerto en la Base Naval de Bandar Abbas, lo que marca la primera vez que las fuerzas estadounidenses emplean drones marítimos en operaciones de combate", indicó.

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El Comando Central sostuvo que los ataques "degradaron la capacidad de Irán para continuar atacando el transporte marítimo comercial".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval a Irán y que Washington cobrará una compensación del 20% por proteger a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz, en medio de la escalada del conflicto.

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La guerra se ha intensificado desde la semana pasada, cuando Trump dio por acabado el acuerdo marco del alto al fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a los barcos que navegan por Ormuz, por donde circulaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

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Las fuerzas estadounidenses reportaron haber atacado el fin de semana aproximadamente 140 objetivos militares iraníes con municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y buques navales.

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En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Bahréin, Qatar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.

So went from baby killing to re-bombing bombed out places.



Tbh, had iranians kept and not abolish the nuclear weapons program the us built in iran for the shah, none of this should would've happened. Why doesnt israel threaten pakistsn or india? cuz they got nukes — . (@A48er) July 13, 2026

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