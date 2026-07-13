La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la realización de una brigada de recuperación de espacios públicos, donde se atendieron a 45 personas en situación de calle y se recogieron 73 toneladas de basura.

En comunicado, detalló que la semana pasada fueron intervenidos 41 puntos de la alcaldía, y en 17 de ellos se realizaron trabajos de sensibilización con personas en situación de calle, mientras que en los demás se dio seguimiento para evitar la reinstalación de campamentos.

Alcaldía Cuauhtémoc atiende a 45 personas en situación de calle; retira 73 toneladas de basura. Foto: Especial.

Indicó que de las 45 personas que fueron atendidas, 39 eran hombres y seis mujeres; por lo tanto, se les ofrecieron servicios médicos, orientación y una invitación para entrar de manera voluntaria a la red de albergues de la ciudad.

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Aunado a ello, la demarcación acotó que fueron retiradas 73 toneladas de basura y triques acumulados en distintos puntos de la vía pública, ya que esto obstruía las banquetas y generaba problemas de salubridad.

Alcaldía Cuauhtémoc atiende a 45 personas en situación de calle; retira 73 toneladas de basura. Foto: Especial.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que para atender esta problemática se requiere de un esfuerzo permanente y coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para acompañar a las personas en situación de calle y recuperar espacios públicos.

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Finalmente, dijo que en las brigadas participaron la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Policía Turística, personal de Protección Civil, Servicios Médicos y la Policía Auxiliar Sector 64 Orión de la alcaldía Cuauhtémoc.

dmrr