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La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre la realización de una brigada de recuperación de espacios públicos, donde se atendieron a 45 personas en situación de calle y se recogieron 73 toneladas de basura.
En comunicado, detalló que la semana pasada fueron intervenidos 41 puntos de la alcaldía, y en 17 de ellos se realizaron trabajos de sensibilización con personas en situación de calle, mientras que en los demás se dio seguimiento para evitar la reinstalación de campamentos.
Indicó que de las 45 personas que fueron atendidas, 39 eran hombres y seis mujeres; por lo tanto, se les ofrecieron servicios médicos, orientación y una invitación para entrar de manera voluntaria a la red de albergues de la ciudad.
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Aunado a ello, la demarcación acotó que fueron retiradas 73 toneladas de basura y triques acumulados en distintos puntos de la vía pública, ya que esto obstruía las banquetas y generaba problemas de salubridad.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que para atender esta problemática se requiere de un esfuerzo permanente y coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para acompañar a las personas en situación de calle y recuperar espacios públicos.
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Finalmente, dijo que en las brigadas participaron la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Policía Turística, personal de Protección Civil, Servicios Médicos y la Policía Auxiliar Sector 64 Orión de la alcaldía Cuauhtémoc.
dmrr
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