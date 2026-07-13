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A partir de hoy y hasta el próximo 26 de julio permanecerá cerrada la Línea 3 del Cablebús, que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga, debido a su revisión anual.
Durante estas dos semanas, se ofrecerá servicio gratuito con unidades RTP para cubrir este trazo.
Asimismo, del 27 de julio al 9 de agosto se realizará la revisión anual de la Línea 2, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta; mientras que del 10 al 23 de agosto se hará la revisión anual de la Línea 1 del Cablebús, que va de Indios Verdes a Cuautepec.
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mahc/LL
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