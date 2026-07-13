Metrópoli | 13-07-26 | 13:58 | Actualizada | 13-07-26 | 14:03 |

A partir de hoy y hasta el próximo 26 de julio permanecerá cerrada la , que va de Constituyentes a Vasco de Quiroga, debido a su revisión anual.

Durante estas dos semanas, se ofrecerá servicio gratuito con unidades RTP para cubrir este trazo.

Asimismo, del 27 de julio al 9 de agosto se realizará la revisión anual de la Línea 2, que va de Constitución de 1917 a Santa Marta; mientras que del 10 al 23 de agosto se hará la , que va de Indios Verdes a Cuautepec.

mahc/LL

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